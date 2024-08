Am Samstagabend findet die Lange Nacht der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg statt. Was die Besucher neben Bücherflohmarkt, Livemusik und Federweißer-Fest erwartet.

Bad Dürrenberg. - Am Samstag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen findet die Lange Nacht der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg statt.

Das Programm beginnt am 31. August um 19 Uhr und endet um 24 Uhr. Geplant sind Nachtwächterführungen durch den beleuchteten Kurpark, ein Bücherflohmarkt, Lesungen an der Freiluftbibliothek Novalis und ein Federweißerfest in der Weinlaube.

Flohmarkt und Federweißer: Was die Besucher bei der Langen Nacht der Landesgartenschau erwartet

Außerdem kündigten die Organisatoren ein Konzert des irischen Singer-Songwriters Nigel Connell und seiner Band an sowie Showeinlagen der Berliner Artisten "Artistokraten". Die Gruppe verknüpft Tanz, Theater, Akrobatik und Schauspiel und unterhält schon seit Beginn der Landesgartenschau die Besucher in Bad Dürrenberg

Am späten Abend erwartet die Besucher ein "leuchtendes Spektakel auf der Saale", wie es in der Ankündigung der Landesgartenschau heißt. Außerdem könne man zur Musik von "DJ BUZZ2" tanzen.

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen nichts. Dauerkarten gelten nach Angaben der Organisatoren nicht für die Lange Nacht.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist am 19. April 2024 gestartet und endet am 13. Oktober 2024. Sie findet im denkmalgeschützten Kurpark in Bad Dürrenberg auf einer Fläche von rund 15 Hektar statt.