Das Landgericht Potsdam hat eine 56-Jährigen aus der ehemaligen Sowjetunion wegen Anstiftung zum Mord an einer Ex-Biederitzerin zu lebenslanger Haft verurteilt.

Lebenslange Haft für Mord an Ex-Biederitzerin

Der Angeklagte Igor P. beim Prozess am Landgericht Potsdam.

Potsdam/Biederitz - Die Erste Große Strafkammer am Landgericht Potsdam geht davon aus, dass der ehemalige Soldat im Februar 2018 die ehemalige Biederitzerin Ute P. in Mögelin (Stadt Premnitz bei Rathenow) in ihrem Auto mit drei Schüssen getötet zu haben. Igor P. hat bis zuletzt abgestritten, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Das Gericht geht davon aus, dass Igor P. einen Auftragskiller angeheuert hat, um die Frau zu beseitigen.