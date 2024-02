Lebensmittelpreise: Robert Habecks Vorschlag irritiert Bauern in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt hat verhalten auf die Forderung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) reagiert, den Einfluss der Landwirte bei der Preisbildung bei Lebensmitteln zu erhöhen. Zwar unterstütze man das Anliegen prinzipiell, bis dato habe man aber keinerlei Signale aus dem Hause Habeck hinsichtlich eines Konzeptes zur konkreten Umsetzungsstrategie erhalten, sagte ein Sprecher der Volksstimme. „Derartige Änderungen im Markt sind sehr weitreichend und brauchen mehrere Jahre bis zu einer Umsetzung“, so der Sprecher. Statt Reformen in ferner Zukunft zu versprechen, müsse die Bundesregierung die bestehenden steuerlichen und bürokratischen Belastungen abbauen.