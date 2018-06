Fast das gesamte Fördergeld für IT-Technik in Schulen in Sachsen-Anhalt ist ausgegeben. Foto: Bodo Schackow/dpa

133 Schulen in Sachsen-Anhalt haben bislang vom Fördergeld für IT-Technik profitiert. Damit konnte neue Technik angeschafft werden.

Magdeburg l Schnelles Internet, Server und Laptops – anderthalb Jahre nach dem Start ist das Geld eines Landesprogramms zur Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik nahezu ausgeschöpft. Mehr als 12 von 13,3 Millionen Euro sind vergeben. Bislang profitierten 23 Schulen in kreisfreien Städten und 110 in den Kreisen von der Förderung aus der auf sieben Jahre angelegten „IKT-Richtlinie“.

„Das Programm ist ein voller Erfolg“, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Zugleich belege die Resonanz den hohen Bedarf. Das Dilemma: Die Mittel zur Förderung von Schulen auf dem Land stammen aus einem eigenen Topf an EU-Mitteln und der ist fast leer. Lediglich Stadtschulen, die direkt aus Landesgeld gefördert werden, können weiter auf Förderung hoffen. Bis 2020 stehen knapp 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Tullner will die IT-Ausstattung der Schulen auch künftig unterstützen. Derzeit prüfe man, EU-Mittel aus anderen Töpfen umzuleiten, sagte er. Zudem hofft der Minister auf Umsetzung des vom Bund lange versprochenen Digitalpakts für die Schulen im Umfang von fünf Milliarden Euro. Bei einem Treffen der Kultusminister am 15. Juni will Tullner darüber mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprechen. Der Nachholbedarf bei IT-Technik an den Schulen ist hoch. Laut Wirtschaftsministerium verfügen nur fünf Prozent beispielsweise über einen Glasfaseranschluss.