Ob „Presseschau“ im Deutschlandfunk oder „Stimme der anderen“ in der Volksstimme: Der Blick in die Kommentare in- und ausländischer Zeitungen ist in vielen Medien eine feste Rubrik. Als Quelle wird nur der jeweilige Zeitungstitel genannt, nicht der Name des Verfassers (der in der Regel erheblich unbekannter ist). Welche Meinung, fragt ein Leser, geben die zitierten Beiträge wieder? Die der Autoren oder die der Zeitung bzw. Redaktion? Und wie ist das bei den namentlich gezeichneten Kommentaren auf der Seite „Meinung und Debatte“? Aus ihnen wird in externen Presseschauen ja auch nur mit Verweis auf die Volksstimme zitiert.Die einfache Antwort: Die Kommentare in der Volksstimme drücken immer die persönliche Meinung des jeweiligen Schreibers aus. Diese muss nicht der Ansicht einer Partei, des Verlegers oder des Chefredakteurs entsprechen. Privatwirtschaftlich organisierte Zeitungen hierzulande wie die Volksstimme verstehen sich als unabhängig und überparteilich. Wenn man bei ihnen eine Grundhaltung – konservativ, liberal, links – wahrnimmt, so ist das kein Widerspruch. Entscheidend ist, dass Meinungen von Nachrichten klar getrennt sind und dass innerhalb des Mediums ein weites Spektrum vertreten ist. Wäre das nicht gewollt, dann gäbe es niemals Pro- und Contra-Kommentare. Die komplexe Antwort: Es kommt auf das konkrete Medium an. Bei Staatsmedien wie zum Beispiel der chinesischen Agentur Xinhua, die Nachrichten im Sinne der Kommunistischen Partei Chinas verbreitet, ist ein Autor Sprachrohr einer offiziellen Linie.

Bei den meisten Medien in demokratischen Ländern herrscht dagegen die beschriebene innere Pressefreiheit. Da in Presseschauen Angaben zum Hintergrund der Titel fehlen, kann die Einordnung für Nicht-Branchen-Kenner zugegebenermaßen schwierig sein. Was jedoch jeder Leser immer tun kann und sollte: Die Stimmen der anderen als Anregung nutzen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.