Wiedergeben, was jemand anderes gesagt hat – für Journalisten gehört es zum täglichen Geschäft, Aussagen ihrer Gesprächspartner zu zitieren. Doch wie verhält es sich, wenn jemand mit einem anderen Medium geredet hat und Journalisten aus diesem Gespräch „zwischen Dritten“ zitieren, ohne vorher selbst mit der betreffenden Person gesprochen zu haben? Dürfen sie das überhaupt? Im konkreten Fall ging es um ein Zitat aus einem TV-Beitrag über eine Vereinsinitiative. Die Volksstimme hatte über die Sendung, in der engagierte Bürger zu Wort kamen, berichtet. Im Zeitungsartikel hatte die Reporterin einen Ausschnitt zitiert und zudem eine Reaktion auf im TV gemachte Aussagen, die nach der Ausstrahlung kam, berücksichtigt.

Das ist zulässig. Wer sich im Film geäußert hatte, hatte das erkennbar in dem Wissen getan, dass die Sendung öffentlich ausgestrahlt werden würde; damit fallen diese Aussagen nicht unter den besonderen Schutz des privaten Umfelds. Die Reporterin hat die Quelle des Ausschnitts genannt. Sie hat die darin zu hörenden Äußerungen wörtlich und korrekt wiedergegeben.

Journalisten sind nicht verpflichtet, vor der Übernahme eines Zitats selbst noch einmal mit dessen Urheber Kontakt aufzunehmen. Sie müssen nicht einmal selbst vor Ort anwesend sein. Und im Sinne der Einordnung von Informationen und der Meinungsfreiheit müssen sie sich in ihrer Berichterstattung nicht auf die bloße Wiedergabe des Zitats beschränken, sondern dürfen ihm andere, auch kritische, Stimmen gegenüberstellen.

Ob es journalistisch-handwerklich ratsam ist, immer auf Rückfragen zu verzichten und/oder nur aus der Ferne zu berichten, das ist eine andere Frage. Gut fahren Reporter mit der Faustregel: Je strittiger das Thema, je mehrdeutiger eine Aussage, je entscheidender der Kontext fürs Verständnis einer Aussage sein kann, desto empfehlenswerter ist es, sich als Journalist einen eigenen Eindruck zu verschaffen.