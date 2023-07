VS

Berichte über die regionale Wirtschaft, ob Handwerksbetrieb, Einzelhandel oder Großunternehmen, kommen bei Lesern gut an, Medienstudien bestätigen das. Unternehmensberichterstattung ist also ein Muss und zugleich heikel, weil sie oft im Grenzbereich zwischen Journalismus und PR (Öffentlichkeitsarbeit) bzw. Werbung stattfindet.

Grenzüberschreitungen kommen leider auch in der Volksstimme vor. Wenn in einem redaktionellen Artikel alle freien Stellen in einem Unternehmen aufgezählt werden. Wenn ein neues Produkt überschwänglich gelobt wird. Hier fahren PR und Werbung auf dem Journalismusticket mit und versuchen von dessen Glaubwürdigkeit zu profitieren. Tatsächlich aber gefährden sie diese massiv.

Wohlgemerkt: Über Fachkräftemangel und Produktangebote zu berichten, ist nicht per se unzulässig. Es kommt immer auf den Kontext und die Formulierungen an, die eine kritische Distanz erkennen lassen müssen. Beispiel Intel: Die Ansiedlung des Chipherstellers wird sich weitreichend auf die heimische Region auswirken. Das öffentliche Interesse an Informationen hierzu überwiegt den Nebeneffekt, dass jede Berichterstattung den Namen Intel weiter publik macht.

Auch PR und Werbung sind nicht verwerflich, auch sie transportieren Informationen (Supermarktangebote, Wahlkampagnen). Der fundamentale Unterschied: Werbung stellt ein Produkt, PR das Interesse eines Unternehmens, einer Partei o.ä. ins Zentrum, sie dürfen alles ausblenden, was dem zuwiderläuft – Journalismus darf gerade das nicht. Aus guten Gründen gilt laut Pressekodex und bei der Volksstimme zusätzlich nach internen PR-Richtlinien ein Trennungsgebot zwischen redaktionellem und Anzeigenteil und eine klare Kennzeichnung des Letzteren. Leserinnen und Leser müssen jederzeit erkennen können, was sie gerade vor sich haben: einen unabhängig recherchierten Beitrag oder eine Anzeige.