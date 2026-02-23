Höflichkeit ist eine Zauberkraft. Sie sorgt dafür, dass Menschen rücksichtsvoll miteinander umgehen, das Gegenüber achten und Grenzen respektieren. Sie funktioniert auch, wenn Kontrahenten gegensätzliche Meinungen vertreten, sich in Beruf, Herkunft oder Bildung unterscheiden oder sich gar nicht leiden können. Wahre Höflichkeit ist weniger eine Frage der Etikette, sie entspringt der Grundhaltung, dass kein Mensch mehr oder weniger wertvoll ist als alle anderen.

Wie wenig selbstverständlich dies ist, erleben auch Journalisten. Für viele Reporterinnen und Reporter gehört es zum Alltag, sich mit Schimpfworten, Fäkalausdrücken und Drohungen belegen zu lassen. Ausdruck mangelnder Kinderstube der Urheber? Müssen Medienleute, die selbst andere kritisieren, das nicht aushalten?

Leider ist es nicht so einfach. Wenn man jemanden „Dreckschwein“ nennt, mit Vergewaltigung droht, eine schwere Krankheit wünscht, dann sieht man in ihm gerade nicht eine gleichrangige Person, sondern spricht ihm menschliche Eigenschaften und Würde ab. Dies ist so häufig zu beobachten, dass man von einer „Strategie der Entmenschlichung“ sprechen kann. Ihr Ziel: Die Hemmschwellen zu senken, die die Gewalt gegen bestimmte Gruppen gesellschaftlich akzeptabel erscheinen lassen.

Zwar darf man bei den meisten Absendern solcher Botschaften annehmen, dass sie nicht kühl und bewusst einer durchdachten Strategie folgen. Doch wer im Strom überhitzter, auf die Affekte des Publikums zielender Debatten mitschwimmt, macht diesen Strom Stück für Stück größer. Das ist alles andere als harmlos.

Wie sollten Redaktionen damit umgehen? Nicht einschüchtern lassen – gegen strafbare Angriffe, verbal oder körperlich, dürfen sich auch Journalisten wehren. Nicht provozieren lassen – Redaktionen entscheiden selbst, über wen, was und wie sie berichten. Vor allem aber: Diskussion als Kulturtechnik bewahren – klar in der Sache, zivilisiert im Umgang.