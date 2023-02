Für Fußballfans derzeit ein Muss: die Achtel-Final-Spiele in der UEFA Champions League. Viele fiebern live vorm Fernseher mit, vom Anstoß um 21 Uhr bis zum Abpfiff gegen 23 Uhr – und möchten dennoch in der Volksstimme am nächsten Tag Ergebnis und Bericht nachlesen. Für den Leser aus Burg kein Problem. Die Leserin aus Osterburg hingegen sucht vergebens. Warum ist das so?