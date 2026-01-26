Wer ein Kind sexuell missbraucht, fügt ihm schweren Schaden zu. Den Opfern – die oft erst nach Jahren den Mut zu einer Anzeige finden - gebührt höchster Respekt. Umso wichtiger ist es, ihnen Gehör zu verschaffen und die Täter zu bestrafen. Darüber zu berichten, liegt im öffentlichen Interesse. Die Öffentlichkeit hat aber kein Recht darauf, intime Details und Identität der Beteiligten zu erfahren, deren Würde müssen Journalisten schützen. Aus gutem Grund fordert der Pressekodex die Beachtung des Jugendschutzes und den Verzicht auf unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid.

Bei der Berichterstattung über einen Missbrauchsprozess, erschienen in einer Lokalausgabe und online, ist das gründlich misslungen, die Texte sind inzwischen von unserer Internetseite gelöscht. Was war passiert?

Zwar wurden keine Namen genannt. Zwar war die Öffentlichkeit bei den Aussagen der Beteiligten weitgehend ausgeschlossen (üblich, wenn Minderjährige betroffen sind). Die Staatsanwaltschaft hatte aber die Anklageschrift gemäß Strafprozessordnung öffentlich verlesen.

Aus diesen expliziten und detaillierten Ausführungen - die notwendig sind, da das Gericht auf ihrer Grundlage das Urteil finden muss - hatte der Reporter zitiert. Darf nicht, was im Prozess öffentlich gesagt wird, eins zu eins in der Zeitung stehen? Nein, Journalisten haben eine andere Aufgabe als das Gericht und eine eigene Verantwortung.

Wenn Höchstpersönliches über den Saal hinaus Tausenden bekannt wird, kann dies vor allem das Opfer immens zusätzlich belasten. Richtig wäre gewesen, sehr zurückhaltend zu formulieren. Dies, so der im Nachhinein selbst erschrockene Autor, habe er nicht ausreichend bedacht. Er wollte durch konkrete Darstellung vermeiden, dass die Tat harmloser erscheinen könnte, als sie war. Für die gravierende Fehleinschätzung bitten Reporter und Redaktion aufrichtig um Entschuldigung.