Gestrandet in Ägypten - Wer bezahlt den Rückflug?

magdeburg/clt. - Die Sommerferien haben begonnen und damit die Hauptreisezeit. Die Deutschen fliegen buchstäblich hinaus in die weite Welt. Auch ein Ehepaar aus dem Jerichower Land zieht es gern in ferne Gefilde. Ihr letzter Strandurlaub in Ägypten, Anfang des Jahres, erfüllte wieder alle Erwartungen. Dennoch war die Reise nicht rundum perfekt.

Stornierung des Rückflugs

Denn sie strandeten wegen eines Streiks bei der Rückreise auf dem Flughafen, wie der Leser berichtet: „Unser Rückflug von Hurghada nach Berlin wurde storniert. Da wir vor Ort keinen Kontakt zum Reiseveranstalter noch zur Fluggesellschaft herstellen konnten, sind wir direkt zum Condor Check-In gegangen. Ein Mitarbeiter am Schalter bot uns ein Ticket für 170 Euro pro Person. Die Bedingung: Wir mussten sofort in bar bezahlen. In Deutschland würden wir das Geld erstattet bekommen.“

Also wandte sich der Leser nach der Heimkehr an die Fluggesellschaft, deren Antwort zunächst optimistisch stimmte. „Da Sie Ihren Flug mit Condor nicht genutzt haben, besteht selbstverständlich zunächst einmal ein Anspruch auf Erstattung des ungenutzten Tickets zuzüglich der Differenz zu den entstandenen Mehrkosten für die selbst gebuchten Ersatzflüge“, schrieb das Unternehmen. Dann aber die Einschränkung: „Da uns keine Direktbuchung von Ihnen vorliegt, können wir leider keine Erstattung des ungenutzten Tickets vornehmen. Bitte richten Sie zunächst Ihren Antrag dafür an die Reiseagentur, wo Sie die Flüge gebucht hatten.“

Damit begann das Problem. Das Reiseunternehmen LMX Touristik aus Leipzig habe sich für nicht zuständig erklärt, berichtet der Leser, der nun mit seiner Forderung buchstäblich in der Luft hing. Nachdem die Redaktion dort mehrfach nachhakte, erhielten wir eine andere Auskunft. Bisher liege kein entsprechender Antrag des Lesers vor, hieß es aus der Pressestelle. Selbstverständlich würden dem Ehepaar der Betrag für die nicht genutzten Tickets erstattet, so die Zusage. Was nach erneuter Beantragung dann auch umgehend erfolgte. Daraufhin gab auch die Fluggesellschaft grünes Licht und versprach nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen, den Differenzbetrag zu überweisen.

Leider kein Einzelfall

„Der geschilderte Fall ist leider typisch“, sagt Felix Höfermann vom Internetportal Flightright, das Passagiere bei Streitigkeiten mit Fluggesellschaften vertritt. Flugausfälle aufgrund von Streiks, insbesondere während der Hauptreisezeiten, kämen regelmäßig vor. Betroffene würden sich häufig mit unklaren Zuständigkeiten konfrontiert sehen, insbesondere wenn Reiseveranstalter und Fluggesellschaften die Verantwortung gegenseitig abweisen. Die Fluggastrechteverordnung sehe zwar vor, dass Fluggäste unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich eine Entschädigung zwischen 250 – 600 Euro neben der Ticketpreisrückerstattung erhalten. Jedoch könne die Anwendung der Verordnung ausgeschlossen sein, wenn eine Pauschalreise bei einem Reiseveranstalter gebucht wurde, wie in diesem Fall.