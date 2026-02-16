In dieser Kolumne geht es meistens um den Journalismus und die Arbeit der Redaktion. Doch gäbe es nur uns Journalistinnen und Journalisten: Man könnte die Volksstimme weder im Internet oder auf dem Smartphone noch als Papierexemplar lesen.

Heute sollen darum diejenigen in den Mittelpunkt rücken, die die gedruckte Zeitung als letzte vor Ihnen, den Lesern, in Händen halten – unsere Zustellerinnen und Zusteller. Stellvertretend für viele andere Leser sei ein Ehepaar aus Magdeburg zitiert, das „für die zuverlässige Arbeit ein großes herzliches Dankeschön“ sagt und findet: der harte Job hat echte Achtung verdient.

Recht haben sie. Klar, nicht immer klappt alles reibungslos. Bei mehr als 3.700 Mitarbeiterin im Bereich Zustellung und Versand der Mediengruppe Mitteldeutschland und über 60.000 Kilometern, die täglich gefahren werden, würde alles andere an ein Wunder grenzen. So oder so bleibt die Feststellung: Sich durch Schnee und Eis zu kämpfen, Regen und Hitze zu trotzen, kiloschwere Last (neben Zeitungen oft auch Briefe und Pakete) zu bewegen, ist schwere Arbeit.

Wer die Volksstimme in die Briefkästen der Leser steckt, übermittelt jedoch weit mehr als nur ein paar Seiten bedrucktes Papier. Die Zusteller bringen ins Haus, was in der Welt und im Ort wichtig ist, viele außerdem ein freundliches Lächeln und ein paar nette Worte. Manche bedienen seit Jahren dieselbe Tour, sie kennen die alte Dame aus der Nummer 10, den betagten Herrn aus der Nummer 20 und die junge Familie aus der Nummer 30.

Vertrautheit und Kontakt zwischen Menschen – wie wertvoll das ist, darf man nicht unterschätzen in einer Zeit, in der Einsamkeit quer durch die Generationen eine der großen Herausforderungen der Gegenwart ist.

Die Volksstimme versteht sich als eine Zeitung aus der Region für die Region. Dass sie vor Ort präsent sein und buchstäblich Gesicht zeigen kann, dazu tragen auch die Zusteller ganz entscheidend bei.