Journalisten müssen sehr oft fachliche Informationen „übersetzen“, so dass auch jemand sie versteht, der nicht selbst Experte in dem jeweiligen Sachgebiet ist. Das war Thema der letzten Kolumne. Stimmt, schrieb mir eine Leserin, die in ihrem Berufsfeld vor der sgleichen Aufgabe stand. Sie hatte wiederum des Öfteren die Erfahrung gemacht: Es gibt Menschen, die – Fakten hin oder her – so fokussiert auf die eigene Ansicht sind, dass sie nichts davon Abweichendes hören wollen. Da wird das Recht-haben-wollen mitunter wichtiger als die Sache selbst.

