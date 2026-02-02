Gardelegen. - Monate lang kämpfte eine Leserin aus der Altmark um die Erstattung des Kaufbetrages für ein zurückgegebenes Gerät. Das stand ihr vertraglich zu und wurde vom Verkäufer auch nicht infrage gestellt. Beim telefonischen Kundendienst der betreffenden Firma stieß sie zunächst allerdings auf taube Ohren und wurde vom Callcenter immer wieder auf die Kommunikation per E-Mail verweisen. Doch auch die erwies sich als schwierig und brachte letztlich nichts, weshalb sie sich schließlich an die Leserredaktion wandte.

„Im Mai 2025 kaufte sich meine Mutti Kopfhörer in der Filiale von Amplifon in Gardelegen. Da diese nicht kompatibel mit ihrem Fernseher waren, gab sie diese dort wieder zurück. Bis jetzt ist das Geld immer noch nicht gutgeschrieben worden – es sind immerhin 376 Euro“, berichtet die Tochter. Die Kopfhörer seien weiter in die Zentrale geschickt und durch den Mitarbeiter in Gardelegen das Geld angefordert worden. Seitens der Zentrale habe es aber keine Reaktion gegeben. „Und so habe ich seit August 2025 ständig Mails an Amplifon geschrieben. Nach unzähligen Mails sollte ich die IBAN von meiner Mutti schicken – aber bis jetzt tat sich wieder nichts“, so die Schilderung weiter. Wiederholte Nachfragen blieben ungehört. Das war im Dezember.

Also schalteten wir uns ein und fanden bei Amplifon-Pressesprecher Lars Bammann offene Ohren. „Ich habe die Anfrage direkt an die verantwortliche Kollegin des Kundenservices weitergeleitet und um schnelle Aufklärung gebeten. Ich bin sicher, dass man die Angelegenheit zur Zufriedenheit geklärt bekommt“, versprach dieser.

Tatsächlich ging dann plötzlich alles sehr schnell. Nur weniger Tage später war das Geld bei der Mutter der Leserin auf dem Konto. Beide sind überglücklich, dass ihr Bitten um Klärung der Angelegenheit endlich erhört wurde. Eine schlüssige Erklärung, woran genau es gehakt hat, gab es nicht. Das Unternehmen habe das Problem ihr gegenüber mit einem „Systemfehler“ begründet.