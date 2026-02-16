Magdeburg/clt. - Nach dem Verlust eines Angehörigen sind viele Angelegenheiten zu regeln. Nicht immer kann alles sofort umgesetzt werden. Diese Erfahrung musste eine Leserin aus der Altmark machen. Sie schmerzt es sehr, dass die Daten ihres 2023 verstorbenen Ehemannes noch immer im gedruckten Telefonbuch zu finden sind. Sie habe bei ihrem Anbieter mehrfach um Löschung gebeten, die Mitarbeiterin sei auch sehr hilfsbereit gewesen, leider aber erfolglos, wie sie der Redaktion mitteilte. Mit einem Hinweis auf das entsprechende Online-Formular konnten wir der Stendalerin nicht weiterhelfen. Sie hat kein Internet. Was also tun in einem solchen Fall?

Wir wandten uns an den zuständigen DTM-Verlag, der neben dem Telefonbuch, „Das Örtliche“ sowie die „Gelben Seiten“ herausgibt und fanden in Matthias Klesen, verantwortlich für Planung, Projekte, Kooperationen und Einkauf, einen verständnisvollen Ansprechpartner. Die Leserin könne einen kurzen, formlosen Brief an ihren Telefonanbieter aufsetzen, rät dieser. Inhalt: „Hiermit widerspreche ich der Veröffentlichung des Eintrags für XY (Name und Telefonnummer) in allen Verzeichnissen und bitte um sofortige Löschung.“ Da sie vermutlich den Vertrag übernommen habe, sollte kurz erwähnt werden, dass der Teilnehmer verstorben ist. Eine Kopie der Sterbeurkunde sei meist nicht nötig, schade aber nicht.

„Aktiver Widerruf“ möglich

Privatkunden der Telekom könnten die Löschung auch telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 33 01000 in Auftrag geben. Wichtig sei hier das Stichwort „Widerspruch zur Veröffentlichung in Telefonverzeichnissen“. In der Regel funktionierten diese Möglichkeiten, sagt Klesen. Falls das ausnahmsweise nicht der Fall sein sollte, könne man sich mit seinem Anliegen auch postalisch (oder per E-Mail, bzw. über das erwähnte Kontaktformular) direkt die DTM – Deutsche Tele Medien GmbH wenden: Adresse Wiesenhüttenstraße 18, 60329 Frankfurt am Main.

Ein „aktiver Widerruf“ sei ohne Angabe von Gründen möglich. Telefonkunden hätten jederzeit das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen, erläutert Klesen. Auch bei Vertragsbeendigung, wenn der Telefonanschluss gekündigt wird, werde der damit verknüpfte Eintrag in der Regel automatisch zur Löschung vorgemerkt. Beim Tod des Teilnehmers werde die Löschung des Eintrages eingeleitet, sobald der Anbieter über den Sterbefall informiert wird, entweder durch Kündigung oder Umschreibung des Vertrags durch Erben.

Aus Online-Verzeichnissen oder Apps seien die Einträge dann innerhalb von 3 bis 5 Tagen verschwunden. Bei den gedruckten Ausgaben funktioniert das natürlich nicht so schnell. Hier gebe es keine „Löschung“ im herkömmlichen Sinne für die aktuelle Ausgabe. „Da das Buch bereits bei den Nutzern zu Hause liegt, kann der Eintrag physisch nicht entfernt werden. Er wird lediglich für die nächste jährliche Druckauflage gesperrt und erscheint dann nicht mehr“, berichtet der Verlagsvertreter. Im Fall der Leserin könnte es sein, dass sich der Löschungsauftrag mit den Drucktermin überschnitten hat und somit erst in der übernächsten Ausgabe wirksam werde. Da der betreffende Eintrag in der Online-Ausgabe nicht (mehr) zu finden ist, treffe das hier wahrscheinlich zu. „Die Verlage von Verzeichnismedien führen keine aktive Eigenprüfung durch, um herauszufinden, ob eine Privatperson noch an der Adresse wohnt oder verstorben ist“, stellt Klesen klar. Es gebe kein System, bei dem Verlage automatisch Sterbeurkunden oder Melderegister-Abgleiche erhalten.

Ausdrückliche Zustimmung

Umgekehrt erscheine niemand im Telefonbuch, ob gedruckt oder online, der das nicht möchte. Bei Abschluss eines neuen Festnetzvertrages muss dem daher ausdrücklich zugestimmt werden. Der Eintrag sei bei seinem Verlag sowohl für private als auch geschäftliche Nutzer kostenfrei, es sei denn, es handele sich um eine klassische Werbeanzeige. Leider gebe es im Internet Seiten, die kostenpflichtige Einträge anbieten und den Eindruck erwecken, es handele sich um das „klassische“ Telefonbuch. Daher sollte man bei solchen Offerten stets prüfen, wer dahintersteckt und was wirklich angeboten wird.