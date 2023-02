Der Heizlüfter kam nie in Dannigkow an. Das bestätigte auch der Zusteller Hermes. Trotzdem ließ der Bezahldienst Klarna nicht locker. Mahngebühren wurden fällig.

Das Angebot im Internet sah interessant aus, und so bestellte Herbert König im September 2022 einen Heizer für den sommerlichen Zweitwohnsitz in Dannigkow. Doch dort traf die online georderte Ware nie ein. Nach vielem Hin und Her entschuldigte sich der Hermes-Paketdienst bei diesem Kunden und teilte ihm mit, dass durch einen Bearbeitungsfehler die Ware wieder zurückging an den Versender. Vom Finanzdienstleister Klarna hingegen kamen weiterhin Rechnungen und später gar Mahnungen. Er habe trotz etlicher telefonischer Versuche die leidige Sache nicht klären können, schrieb Herbert König der Leseranwältin und bat um Hilfe, „damit ich wieder meine Ruhe finde“.