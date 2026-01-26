Magdeburg. - Ein noch recht neues Angebot für junge Familien bewegt eine Leserin aus dem Raum Magdeburg. „Ich bin zur Zeit in der Ausbildung zur Mütterpflegerin (professionelle Haushaltshilfe) und arbeite seit September 2025 auch schon als solche. Manche Krankenkassen sind total bei ihren versicherten Müttern, so dass die vom Arzt verordneten Stunden für meine Arbeit zeitnah bewilligt werden. Aber bei der AOK ist es tatsächlich schwieriger als gedacht“, ärgert sich Susanne Köthe.

Nicht hauptberuflich

In einem Fall sei ihr die Leistung nur für 11,75 Euro/Stunde bewilligt worden. Dieser Stundensatz gelte allerdings nur für eine privat beschaffte Hilfe, zum Beispiel Tante, Oma, Mutter, Nachbarin oder Ähnliches. Da sie die Arbeit hauptberuflich mache, komme das für sie jedoch nicht infrage. In anderen Bundesländern würden bis zu 56 Euro /Stunde gezahlt.

Wo liegt das Problem? Die AOK Sachsen-Anhalt verweist zunächst darauf, dass Mütterpflege keine generelle Kassenleistung ist. Im Rahmen einer medizinisch notwendigen Haushaltshilfe könne sich die Kasse aber teilweise an den Kosten beteiligen. Das sei dann möglich, wenn ein Arzt ihre medizinische Notwendigkeit bestätigt. Zusätzlich müssten weitere Voraussetzungen erfüllt sein, etwa wenn keine im Haushalt lebende Person den Haushalt weiterführen kann oder wenn dort ein Kind unter 12 Jahren lebt (nachzulesen in den Paragrafen 24 h und 38 SGB V). Im konkreten Fall war das alles gegeben.

Seien diese Voraussetzungen erfüllt, hätten Versicherte zwei Möglichkeiten. Werde die Haushaltshilfe durch einen anerkannten Vertragspartner erbracht, würden die Krankenkassen die Kosten übernehmen, abzüglich einer möglichen gesetzlichen Zuzahlung. Anerkannte Vertragspartner der AOK Sachsen-Anhalt seien die ambulanten Pflegedienste.

Die Haushaltshilfe könne auf Wunsch der Versicherten aber auch durch jemand anderes erbracht werden, neben Freunden oder Verwandten z.B. auch durch die Mütterpflege. Für diese selbst beschaffte Haushaltshilfe würden die Krankenkassen einen Zuschuss von seit diesem Jahr 12,25 Euro pro Stunde zahlen, vorher 11,75 Euro.

Bürokratische Hürde

Auf ihren Widerspruch hin sei ihr von der AOK Sachsen-Anhalt empfohlen worden, nach Abschluss der Ausbildung auch einen Vertrag mit der Kasse abzuschließen, berichtet die Leserin. Sie sieht darin eine unnötige bürokratische Hürde. Formal ist die AOK mit ihrem Standpunkt aber wohl auf der sicheren Seite. Denn: „Die Krankenkasse selbst kann nach Paragraf 132 SGB V zur Gewährung von Haushaltshilfe geeignete Personen anstellen. Wenn sie dafür andere Personen, Einrichtungen oder Unternehmen in Anspruch nimmt, hat sie über Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen Verträge abzuschließen“, erläutert das Landessozialministerium auf Nachfrage die Rechtslage.

Für Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad würden keine Kosten erstattet. In bestimmten Fällen könnten aber Fahrtaufwand und Verdienstausfall geltend gemacht werden.