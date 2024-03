Schönebeck - So ein Ärger! Vormittags war sie doch schon einkaufen, dennoch fehlten am Nachmittag einige Lebensmittel für die Feiertage. Eine Frau aus Schönebeck machte sich also nochmals auf den Weg und parkte vor dem Discounter, zum zweiten Mal an diesem Tag. Wenige Wochen später dann ein Schreck per Post:

Kassenbon widerlegt Vorwurf

Ihr Fahrzeug soll an jenem Tag zwischen 10:34 Uhr und 15:01 Uhr ununterbrochen auf dem Parkplatz gestanden haben, wofür ihr Loyal Parking eine Zahlungsaufforderung in Höhe von mehr als 35 Euro schickte. Das Unternehmen bewirbt sich auf seiner Internetseite als „Partner für modernstes Parkraummanagement“, das „volldigital, ohne Schranken, ohne Kontrolleure“ dafür sorge, dass Parkplätze wirklich nur für Kunden da seien statt für Fremd- und Dauerparker. Unsere Leserin aus Schönebeck aber war am 23. Dezember nun wahrlich keine Dauerparkerin, was sie mit ihren Kassenbons belegen konnte. Am fraglichen Tag hatte sie im Discounter einmal um 11:16 Uhr und nochmals um 15:25 Uhr ihre Einkäufe bezahlt - als sie laut der Forderung von Loyal Parking ja angeblich den Parkplatz schon verlassen hatte. Da ihre Einwände aber nur eine erneute Zahlungsaufforderung brachten, wandte sie sich an die Leseranwältin. Liegt auch in diesem Fall womöglich ein Erfassungsfehler vor?

Straftickdet storniert

Betreffen die genannten Uhrzeiten nicht vielleicht die jeweilige Einfahrt auf den Parkplatz, gab unsere Redaktion dann gegenüber dem Unternehmen zu bedenken. Das reagierte: „Anhand Ihrer Darlegung nehmen wir eine interne und weiterführende Prüfung vor“, teilte man der vermeintlichen Parksünderin mit und stornierte deren Strafticket.