Wenn Journalismus glaubwürdig sein will, muss er unabhängig sein. Doch wie frei können Journalisten tatsächlich arbeiten? Medien müssen schließlich finanziert werden, es braucht Personen, Technik, Organisation, damit Informationen beim Publikum ankommen. Da, so schrieb mir ein kritischer Leser, fange die Einflussnahme doch schon im eigenen Kopf an. Wer angestellt sei, wolle das auch bleiben, man werde den Artikel so schreiben, wie der Herausgeber oder Chef es gerne hätte.

Das rührt an eine komplexe Gemengelage, die man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Einer davon richtet sich auf die reale Gefahr, die der Leser beschreibt. Journalisten sind normale Menschen und, sofern angestellt, Arbeitnehmer wie alle anderen und nicht per se davor gefeit, die Schere im Kopf zuschnappen zu lassen. Artikel 5 des Grundgesetzes eröffnet weitere. Er sichert a) jeder Einzelperson Meinungsfreiheit. Er garantiert b) aber auch Medienunternehmen die Freiheit, ohne staatliche Vorgaben über inhaltliche und politische Ausrichtung selbst zu bestimmen, ob diese nun konservativ, liberal, links oder eine Mischung aus allem sei. Zeitungsverlage gelten als sogenannte Tendenzbetriebe, sie dürfen ihre Mitarbeiter verpflichten, die Grundhaltung der Zeitung einzuhalten.

Bei der Volksstimme gehören dazu Überparteilichkeit, das Eintreten für den freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat und gegen jegliche Form des Extremismus. Das Grundgesetz garantiert c) allen Bürgern, frei zu entscheiden, ob und aus welchen Quellen sie sich informieren. Gesunde Skepsis ist dabei ratsam. Um Berichte einzuordnen, helfen ein paar Standardfragen und ein Blick ins Impressum: Woher stammt eine Information? Wer könnte ein Interesse daran haben, sie genau so zu formulieren? Wer besitzt bzw. betreibt das Medium, das die Information verbreitet?

Seien Sie also kritisch gegenüber dem, was in der Volksstimme steht, und genauso kritisch gegenüber Informationen aus anderen Quellen.