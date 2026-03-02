Vor dem Umzug in die neue Bleibe muss die alte Wohnung hergerichtet werden. Doch wer bestimmt die Art und Weise der Renovierung?

Magdeburg. - Ein Umzug ist meist mit Stress und oft auch mit Ärger verbunden. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Eine Leserin, die heute in Magdeburg wohnt, ärgert sich über ihren früheren Vermieter. Vor dem Auszug aus ihrer früheren Wohnung habe sie „aus Zeitgründen nur Schönheitsreparaturen durchführen lassen“, wie sie uns mitteilt. Der bisherige Vermieter berechnete ihr daraufhin eine Renovierungspauschale von 870 Euro. Dieses Vorgehen hält sie für unangebracht und den Betrag für zu hoch, zumal sie erfahren hat, dass der Nachmieter die Wohnung selbst komplett renoviert hat.

Wie ist was geregelt?

Sie fragt nun: „Muss ich diese Pauschale bezahlen?“ Und: „Steht dem Nachmieter dann ein Anteil an der Summe zu?“ Wir reichten die Fragen an den Deutschen Mieterbund weiter. Pressesprecherin Jutta Hartmann verweist erwartungsgemäß darauf, dass eine rechtssichere Antwort im konkreten Fall ohne Einsicht in den Mietvertrag nicht möglich ist. Es komme stets darauf an, was darin, wie geregelt ist. Daher ist es ratsam, die Unterlagen bei einem Mieterverein in der Nähe prüfen zu lassen. Der Mieterverein Magdeburg und Umgebung hat seinen Sitz in der Otto-v.-Guericke-Straße 6 der Landeshauptstadt (Tel: 0391- 5619155, info@mieterverein-magdeburg.de). Mietervereine gibt es im Norden Sachsen-Anhalts auch in Stendal, Wernigerode und Halberstadt.

Grundsätzlich gelte: „Eine pauschale Abrechnung ohne eine konkrete Darlegung eines Schadens ist in der Regel nicht zulässig“, erklärt die Sprecherin. „Ersatzverpflichtet sind Mieter ohnehin nur dann, wenn tatsächlich eine wirksame Pflicht zur Renovierung bestand und bei Auszug auch ein konkreter Renovierungsbedarf vorlag.“ Sei das der Fall, müsse der Vermieter im Einzelnen darlegen, welche Arbeiten erforderlich gewesen wären und welche Kosten ihm dafür angefallen sind oder ihm voraussichtlich anfallen werden.

Ein Anspruch des Nachmieters gegen den Vormieter bestehe grundsätzlich nicht. Also würde dem auch kein Anteil an der Pauschale zustehen, wenn er die Wohnung komplett (noch einmal) renoviert. Etwaige Ansprüche würden sich – wenn überhaupt – gegen den Vermieter richten, je nach getroffener Vereinbarung.

Das Thema sorgt immer wieder Verwirrung und Zoff. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: „Mieter sind nur dann zur Renovierung verpflichtet, wenn dies wirksam im Mietvertrag vereinbart ist. Andernfalls bleibt die Durchführung von Schönheitsreparaturen (dazu gehören auch Renovierungsarbeiten) Aufgabe des Vermieters. Wurde die Wohnung unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergeben und hat der Mieter dafür keinen angemessenen Ausgleich erhalten, ist eine formularmäßige Renovierungspflicht in der Regel unwirksam“, stellt Jutta Hartmann klar. Starre Fristenpläne, etwa „alle drei oder fünf Jahre“, seien grundsätzlich unzulässig. Maßgeblich sei vielmehr der tatsächliche Renovierungsbedarf.

Angemessene Frist nötig

Bestehe eine wirksame Renovierungspflicht und komme der Mieter dieser nicht nach, könne der Vermieter die erforderlichen Renovierungskosten grundsätzlich ersetzt verlangen. „In der Regel muss er dem Mieter dann aber zuvor Gelegenheit geben, die Arbeiten innerhalb einer angemessenen Frist selbst auszuführen oder nachzubessern“, erklärt die Expertin. Die korrekte Erledigung zu überprüfen, ist aber nicht so einfach. „Ein allgemeines Kontrollrecht gibt es nicht. Insbesondere dürfen Vermieter die Wohnung nicht unangekündigt oder ohne Anlass kontrollieren. Während des Mietverhältnisses sind Wohnungsbegehungen nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes zulässig, etwa zur Prüfung von Mängeln oder zur Vorbereitung von Instandhaltungsarbeiten“, sagt Jutta Hartmann. Auch dann müssten entsprechende Termine aber vorher angekündigt und mit der Mietpartei abgestimmt werden.

Was passiert, wenn sich die Leserin weigert, die geforderte Renovierungspauschale zu bezahlen? Darf der frühere Vermieter den Betrag dann von der Kaution einbehalten? „Grundsätzlich dürfen Vermieter einen angemessenen Teil der Kaution nach dem Auszug zunächst für eine gewisse Zeit zurückbehalten, wenn noch nicht feststeht, ob und in welcher Höhe ggf. Ansprüche bestehen“, sagt die Expertin.

Dauerhaft einbehalten werden dürfe die Kaution im Falle von Renovierungsproblemen nur, wenn der Mieter vertraglich wirksam zur Durchführung dieser Arbeiten verpflichtet war und dieser Pflicht nicht ausreichend nachgekommen ist. „In dem Fall muss der Vermieter die renovierungsbedingten Mängel konkret nachweisen und dem Mieter zunächst die Möglichkeit einräumen, die Arbeiten innerhalb einer angemessenen Frist selbst nachzuholen oder nachzubessern“, so die Pressesprecherin.