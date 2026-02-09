Wie die Volksstimme-Redaktion das Tagesgeschehen einordnet, das kann man täglich auf der Seite „Meinung und Debatte“ nachlesen – und betrachten. Neben Kommentaren in klassischer Textform fällt dort die Karikatur ins Auge. Warum scheiden sich an ihr die Geister zuweilen ganz besonders?

Am Beispiel vom 29. Dezember lässt sich das gut illustrieren. Die Zeichnung zeigte ein Auto mit Anhänger, beladen mit schwarz-rot-gelb gefärbten Raketen, darunter der Satz „Deutschland ist kriegsbereit“. Eine Leserin hat das angesichts der Debatten um Kriegsgefahren und Wehrpflicht sehr erschrocken. Verständlich. Während ein Kommentar mit ein, zwei Sätzen Thema und Kontext benennen und Missverständnissen vorbeugen kann, setzt eine Zeichnung unmittelbar Assoziationen, im Kopf des Betrachters in Gang. Hinzu kommt: Das Wesen der Karikatur ist es, die Dinge überspitzt auf den Punkt zu bringen, ihr Stilmittel die Verzerrung und Übertreibung – darum polarisiert sie so.

Die Redaktion wiederum hatte ein anderes Thema und eine andere Absicht im Sinn. Ihr ging es darum, Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen: vielfache Rufe nach der Einstellung von Waffenlieferungen versus massiven Kauf von Silvesterböllern; Forderungen nach Böllerverbot versus de facto militärische Aufrüstung. Daher entschied sich die Redaktion für die aus ihrer Sicht gelungene Karikatur, bewusst mit dem Gedanken, dass Satire nicht zwingend zum Lachen anregen muss, sondern auch die Erschütterung der Erkenntnis auslösen darf.

Die Leseranwältin hält dagegen: Seit Monaten ist die Berichterstattung über Kriege und Kriegsgefahr sehr präsent. Das macht es erheblich wahrscheinlicher, dass Leser bei einem prägnanten Wort wie „kriegsbereit“ vorrangig oder ausschließlich daran denken, als dass sie es in Beziehung zu Silvesterraketen setzen. Wenn man schon an der Karikatur festhalten wollte, dann wäre ein deutlicher Hinweis auf den Kontext sinnvoll gewesen.