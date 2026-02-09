Magdeburg. - Eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach ist eine gute Sache. Sie liefert Strom, oft nicht nur für den Eigenbedarf. Für darüber hinaus erzeugte Energie, die in das öffentliche Netz eingespeist wird, gibt es sogar eine Vergütung. Vorausgesetzt, die Anlage ist beim zuständigen Netzbetreiber ordnungsgemäß angemeldet. Doch das scheint nicht so einfach zu sein, wie wiederholte Anfragen und Hilferufe an die Leserredaktion belegen. Oft scheitern die Betroffenen an den die Tücken der Bürokratie. Leider können auch wir in diesen Fällen oft keine zufriedenstellende Lösung vermitteln. Hier liegt der Fehler wohl im System.

Das gilt auch für das heutige Beispiel, das wir exemplarisch beschreiben. Ein Leser aus Hohenwarthe kämpft seit langem um die Anmeldung seiner PV-Anlage. Sein „Sparringspartner“ die Firma Avacon. Dort hatte er den entsprechenden Antrag gestellt und erhielt daraufhin eine Vorgangsnummer. Die Bearbeitung zog sich hin. Im vergangenen Jahr las er in dieser Zeitung von einem ähnlich gelagerten Fall. Wir rieten, nach Rückfrage bei der Pressestelle des Unternehmens, damals dem Betroffenen, die Unterlagen durch den Fachbetrieb, der die Anlage installiert hatte, erneut einzureichen. Das funktionierte letztlich. Daran nahm sich der Kunde aus Hohenwarthe ein Beispiel.

Fima existiert nicht mehr

„Gemäß der Aufforderung von Avacon und ihrem Ratschlag hatte ich den Antrag neu gestellt. Mir wurde dann am 11. August 2025 mitgeteilt, dass unsere Anlage neu angemeldet wurde. Gleichzeitig wurde ich informiert, dass eine Bearbeitung schnellstmöglich erfolgt. Das hat mir erst einmal Hoffnung gegeben“, so die Schilderung. Er habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine neue Anmeldung über den ursprünglichen Installateur nicht möglich gewesen sei, weil die betreffende Firma inzwischen nicht mehr existiere. Seitdem seien schon wieder Monate vergangen, ohne dass sich etwas bewegt. Auf mehrere Nachfragen habe das Unternehmen nicht reagiert. „Seit der ersten Anmeldung sind schon mehr als drei Jahre vergangen, ohne einen Fortschritt in der Angelegenheit zu erzielen. Ich komme nicht weiter“, wandte sich der Leser schließlich entnervt an die Redaktion. Also hakten wir bei dem Unternehmen nach und wurden wegen „eines derzeit sehr hohen Anfrageaufkommens“ zunächst um Geduld gebeten. Eine Woche später erhielten wir dann eine Auskunft, „aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen anonymisiert“. Eine Sprecherin teilt mit: „In dem geschilderten Zusammenhang handelt es sich um einen Vorgang, bei dem eine Photovoltaikanlage zwar in Betrieb genommen wurde, jedoch die für eine abschließende Bearbeitung erforderlichen technischen Unterlagen und Bestätigungen eines eingetragenen Elektroinstallateurs nicht vollständig vorlagen.“ Ohne diese Nachweise könne eine Anlage nicht ordnungsgemäß in die Systeme des Netzbetreibers integriert werden.Die weitere Erklärung verblüfft: „Da über einen längeren Zeitraum keine vollständigen Rückmeldungen seitens des verantwortlichen Installateurs eingegangen sind, konnten die damals angelegten Vorgänge nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weiter vorgehalten werden. Zu einem späteren Zeitpunkt standen daher keine verwertbaren Informationen mehr zur Verfügung, um den Prozess fortzuführen.“

Um Transparenz bemüht

Die Sprecherin versichert: „Wir haben Verständnis dafür, dass solche Situationen für Kundinnen und Kunden mit Unklarheiten und zusätzlichem Aufwand verbunden sein können. Unser Anliegen ist es, die weiteren Schritte transparent zu begleiten und gemeinsam eine regelkonforme Lösung zu erreichen.“

Ihre Empfehlung: „Betroffene werden in solchen Fällen gebeten, erneut einen zugelassenen Elektroinstallateur zu beauftragen, der die vollständige Anmeldung und Übermittlung der erforderlichen Unterlagen übernimmt. Erst auf dieser Grundlage sind eine abschließende Bearbeitung und ordnungsgemäße Inbetriebnahme möglich.“ Dem Kunden bleibt wohl nichts anderes übrig, als mit einer anderen Installationsfirma das ganze Anmeldungsprozedere noch einmal von vorn zu beginnen.