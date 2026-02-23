Eine scheinbare Kleinigkeit mit großen Auswirkungen: Weil durch ein Missverständnis eine Zahlung nicht richtig zugeordnet wurde, drohte ein gerichtliches Inkassoverfahren.

Magdeburg. - Die Verkettung unglücklicher Umstände wurde einer Leserin zum ärgerlichen Verhängnis, das beinahe vor Gericht gelandet wäre. Nachdem sie vergeblich versucht hatte, ein von ihr selbst mitverursachtes Missverständnis auszuräumen, wandte sie sich an die Redaktion. Was war geschehen?

Die Geschichte begann im Sommer vergangenen Jahres. Bei einem TV-Werbesender entdeckte die Altmärkerin ein praktisches und kostengünstiges Gerät für den Garten. Das Teil wurde bestellt und auch zeitnah geliefert. Die Bezahlung erfolgte mit dem vorgedruckten Zahlschein, der dem Paket beilag.

Ein anderer Name

Der Artikel und die Kaufsumme waren darauf richtig angegeben. Erst nach der Bezahlung bemerkte die Kundin, dass auf dem Schein ein anderer Name und eine andere Lieferadresse angegeben waren. Auch der Verwendungszweck stimmte damit nicht. Die Leserin hatte die Rechnung für eine fremde Person bezahlt, die zufällig das gleiche Gerät bestellt und offenbar auch geliefert bekommen hatte.

Das Missverständnis müsste sich doch leicht aufklären lassen, dachte sie und setzte sich umgehend mit dem Kundenservice des Verkäufers in Verbindung. Man versprach ihr, sich darum zu kümmern. Doch es folgten Mahnungen. Aus dem Sandkorn im Getriebe der Zahlungsabwicklung wurde ein großer Stein, der das Ganze durcheinanderbrachte und die Angelegenheit beinahe eskalieren ließ. Als sich schließlich ein Inkassobüro einschaltete, erläuterte die Kundin dem gegenüber erneut der Sachverhalt und reichte die nötigen Nachweise (Kontoauszug und Lieferschein) ein. Statt einer Antwort erhielt sie eine weitere Zahlungsaufforderung und die Drohung mit gerichtlichen Schritten.

Wir wandten uns an den mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Dienstleister, die Unzer GmbH und schilderten den Sachverhalt. „Unser Anspruch ist es, exzellenten Service und einen reibungslosen Zahlungsverkehr zu bieten. Es tut uns aufrichtig leid, dass wir diesem Anspruch in diesem Fall nicht gerecht geworden sind“, meldet sich Pressesprecherin Lydia Prexel umgehend zurück.

Fehlerhafter Schein

„Leider handelt es sich um eine Verkettung von Versäumnissen auf mehreren Seiten. Die Kundin bemerkte den fehlerhaften Zahlschein erst nach der Zahlung, der Lieferschein wurde seitens des Händlers nicht korrekt ausgefüllt, und wir als Zahlungsdienstleister ordneten den Zahlungseingang nicht korrekt zu. Dadurch wurde fälschlicherweise ein Mahnprozess eingeleitet.“

Dieses Mahnverfahren wurde umgehend gestoppt und der Zahlungseingang sei nun als bezahlt verbucht worden. Für den entstandene Aufwand und Ärger für die Kundin entschuldigt sich das Unternehmen ausdrücklich und spendiert „als Wiedergutmachung eine kleine Aufmerksamkeit“. Mit dem Händler, der ja den falschen Lieferschein in das Paket gelegt hatte, sei man im Austausch, „damit solche Vorfälle nicht mehr passieren“.

Abschließend noch ein Rat der Unternehmenssprecherin: „Grundsätzlich empfehlen wir Kundinnen und Kunden, bei Zahlungen stets Name, Betrag, Rechnungsreferenz und Verwendungszweck zu prüfen. Sollte dennoch ein Fehler auftreten, ist der beste Schritt, sich direkt an den Händler zu wenden, damit dieser den Fall gemeinsam mit seinem Zahlungsdienstleister klären kann.“ Bei Unzer verfüge jeder Händler im E-Commerce über einen direkten Ansprechpartner, so dass solche Fälle in der Regel schnell gelöst werden können.