2017 wurde bei einem Baby eine lebensgefährliche Krankheit diagnostiziert. Warum es doch ein Happy End gab und was das mit einer Hochzeit in Wittenberg zu tun hat.

Wittenberg/MZ - Der 20. August 2022 war ein besonderer Tag. In Wittenberg fand das statt, was die Beteiligten eine „Traumhochzeit“ nannten. Ein strahlendes Paar trat aus der Thesentür. Nun berichtet die MZ in der Regel nicht über Hochzeiten, Traum hin, Traum her, schließlich handelt es sich um eine hoch private Angelegenheit, da mag noch so viel Hoffnung mit dem Ja-Wort verbunden sein, Hoffnung, die allen von uns gut tut. Mit dieser Trauung aber verband sich noch eine andere Hoffnung, eine, die weit über das Paar und das Ereignis hinauswies.