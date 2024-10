Wann finden in Halle verkaufsoffene Sonntage statt? Entdecken Sie besondere Shopping-Möglichkeiten zum Lichterfest und Weihnachtsmarkt in der festlich geschmückten Innenstadt.

Halle (Saale). - In Halle (Saale) laden verkaufsoffene Sonntage dazu ein, das Shopping-Erlebnis auf den Sonntag auszudehnen. Besucher haben die Möglichkeit, abseits der normalen Öffnungszeiten entspannt einzukaufen und dabei besondere Veranstaltungen zu erleben. Alle Termine gibt's hier.

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Halle

Dieses Jahr fanden bereits drei verkaufsoffene Sonntage in Halle statt. Am 17. März im Rahmen des Ostermarktes, am 8. September zum Neustadtfest und am 29. September zum Salzfest hatten die Geschäfte der Stadt ihre Türen für Kunden geöffnet.

Drei weitere sollen noch folgen: zuerst am 3. November anlässlich des Lichterfestes - und dann zwei weitere während des Weihnachtsmarktes am 1. Dezember (1. Advent) und 15. Dezember (3. Advent). Die Geschäfte haben dann jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Geshoppt werden kann in Läden in der Innenstadt.

Wird es 2025 verkaufsoffene Sonntage in Halle geben?

Bislang gibt es noch keine konkreten Pläne zu verkaufsoffenen Sonntagen in Halle für das kommende Jahr, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.