Mit einer Aktionswoche wollen die Bauern ab dem 8. Januar gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren. Und auch in anderen Branchen regt sich Widerstand. Wir zeigen, was Sie dazu wissen müssen - auch in unserem Live-Ticker am Montag.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Ab Montagmorgen können Sie alle aktuellen Entwicklungen bei den Bauernprotesten in Sachsen-Anhalt an dieser Stelle in unserem Live-Ticker mitverfolgen.

5.30 Uhr

Am Montagmorgen haben im Raum Zeitz die Bauernproteste begonnen. Der Verkehr soll an etwa elf Standorten im Raum Zeitz blockiert werden. Gegen 5.15 Uhr trafen sich die ersten Bauern bei Bornitz, um kurz darauf, gegen 5.30 Uhr, die Ampelkreuzung und den Kreisverkehr zwischen Bornitz und Zangenberg zu blockieren

5.26 Uhr

Die Bundesstraße B188 von Gardelegen in Richtung Briesen ist zwischen Tangermünde und Fischbeck in beiden Richtungen aufgrund der Bauerproteste voll gesperrt.

5.25 Uhr

Der Bauernverband Sachsen-Anhalt hat angekündigt, die Teilnehmer der Bauernproteste für Rettungseinsätze zu sensibilisieren. Auf Instagram heißt es: "Natürlich werden wir bei allen Aktionen Rücksicht nehmen und Rettungswege freihalten." Damit reagierte der Verband auf die vorherige Bitte des Deutschen Roten Kreuzes, Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialwesen trotz Protesten nicht an der Ausübung ihrer Arbeit zu hindern.

5.16 Uhr

Die ersten landwirtschaftlichen Maschinen sind offenbar unterwegs zu den Protesten.

Trotz angekündigter Nachbesserungen der Bundesregierung im Streit um Subventionen für die Agrarbranche halten die Landwirte in Sachsen-Anhalt an den umfangreichen Protestaktionen am Montag fest.

Im Video: Polizeiinfos zur geplanten Demo am Riebeckplatz in Halle

Michael Ripke von der Polizeiinspektion Halle spricht über den geplanten Bauernprotest am 8. Januar in Halle. (Redaktion: Torsten Grundmann, Kamera: Alexander Pförtsch)

Verschiedene Berufsgruppen wollen ihren Protest gegen die Bundesregierung im Januar auf die Straße tragen. Wie unter anderem die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, kursieren in den Sozialen Netzwerken bereits seit Dezember Aufrufe, im Rahmen eines „Generalstreiks“ am 8. Januar die Arbeit niederzulegen.

Bauern-Protest am 8. Januar: Deutscher Bauernverband ruft zu Aktionswoche auf

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. „Es reicht: Die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden“, forderte Verbandspräsident Joachim Rukwied auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Zu Beginn der Aktionswoche werde es zwei Kundgebungen geben, teilte der Bauernverband mit. Eine werde in Magdeburg, die andere in Halle stattfinden. Dazu würden Hunderte Landwirte erwartet.

Im Video: Bauern-Protest in Sachsen-Anhalt - Chef des Bauernverbands Saaletal im Interview

Jan-Friedrich Rohlfing, Chef des Bauernverbands Saaletal, organisiert im südlichen Sachsen-Anhalt den Protest gegen die Bundesregierung. Im Studio-Talk in Halle geht er genauer auf den anstehenden Protest der Landwirte ein. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: Alexander Pförtsch)

Gleichzeitig rief der Verband dazu auf, von „sinnlosen Blockaden“ abzusehen. „Die Bevölkerung haben wir hinter uns, das dürfen wir nicht verspielen“, sagte Rukwied. Die Aktionswoche solle am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln.

Das sagen Sachsen-Anhalts Grüne zu den geplanten Bauernprotesten

Wenige Tage vor den geplanten Protesten positionieren sich auch Sachsen-Anhalts Grüne. Madeleine Linke, Landeschefin der Grünen, fordert die Bundesregierung auf, die geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Die Verteuerung des Agrardiesels komme zu früh, da es derzeit kaum praktikable Alternativen gibt.

Auch Dorothea Frederking, agrarpolitische Sprecherin der Grüne-Landtagsfraktion und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft hält die Proteste für gerechtfertigt. Die Abschaffung der Agrardieselrückerstattung verschärfe nur den bestehenden Wettbewerbsnachteil gegenüber europäischer Nachbarländer.

Bundesregierung lenkt bei Kürzungsplänen ein: Proteste der Landwirte gehen trotzdem weiter

Die Ampel-Koalition lenkt bei den Kürzungsplänen im Agrarbereich teilweise ein. Demnach soll die Kfz-Steuerbefreiung nicht gestrichen und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nicht in einem Schritt vollzogen werden.

Bauern wollen Halles wichtigsten Verkehrsknotenpunkt am 8. Januar lahmlegen

In der bundesweiten Aktionswoche wollen Landwirte am 8. Januar mit Traktoren und Maschinen auf den Riebeckplatz in Halle rollen und den Verkehr zum erliegen bringen. Der Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung weitet sich derweil aus. Auch Handwerker, Gastronomen, Spediteure und Einzelhändler wollen sich den Streiks anschließen. Organisator Jan-Friedrich Rohlfing, Chef des Bauernverbands Saaletal, hat unter dem Motto „Zu viel ist zu viel“ 1.000 Teilnehmer sowie bis zu 200 Traktoren und Lkw bei der Polizeiinspektion angemeldet. Zwischen 11 und 14 Uhr sind auf dem Riebeckplatz außerdem Kundgebungen geplant.

Magdeburg: Polizei warnt vor Verkehrseinschränkungen am Montag

Ab den Montagmorgenstunden könne es bis in die späten Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen kommen, warnt die Polizeiinspektion Magdeburg. Es seien bislang zwei Versammlungen angemeldet worden, die sich als Sternfahrten durch den Innenstadtbereich, über die Tangente und auch über die Autobahn A14 bewegen sollen, heißt es.

Außerdem seien mehrere Zubringer-Aufzüge aus den umliegenden Landkreisen nach Magdeburg angemeldet. Gerechnet werden müsse mit einer Vielzahl an landwirtschaftlichen Nutzmaschinen und Lkw, die sich dann auch auf und um den Domplatz aufhalten können. Der Aufzug sollte im Bereich der Tessenowstraße starten.

Polizei in Altmark erwartet Bauernproteste bis 14. Januar

Wegen der angekündigten Sternfahrt nach Magdeburg am Montag soll es zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Altmarkkreis kommen, so die Altmark-Polizei. Die Beamten bitten alle Verkehrsteilnehmer sich darauf einzustellen. Auch im Verlauf der Woche sollen bis 14. Januar weitere Kundgebungen geplant sein, die zu Verkehrseinschränkungen führen können.

Im Jerichower Land machen sich Bauern auf zur Fahrt nach Magdeburg

Zwischen dem 8. und 15. Januar müsse auch im Landkreis Jerichower Land mit Verkehrsbehinderungen durch Aktivitäten wie beispielweise Fahrzeugkonvois, Blockaden und Versammlungen gerechnet werden, heißt es. Vor allem am Montag, 8.1. sei bereits ab den frühen Morgenstunden mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen im Landkreis und auf allen Straßen in Richtung Magdeburg zu rechnen.

Präsidenten des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt spricht über Hintergründe der Proteste

Der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, spricht im MZ-Interview über die Hintergründe der geplanten Protestwoche. Der Landesbauernverband hat seine Mitglieder und Kollegen zu Sternfahrten nach Magdeburg und Halle gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung aufgerufen. Viele Menschen seien mit den Plänen der Bundesregierung nicht einverstanden und werden ihren Protest äußern. Innerhalb der Protestwoche sind auch in Köthen, Bernburg und Aschersleben Aktionen geplant.

Geplante Agrarministerkonferenz überraschend abgesagt

Am Donnerstag (4. Januar) um 12 Uhr sollte die virtuelle Sonder-Agrarministerkonferenz stattfinden. Etwa eine Stunde vor Beginn sei die Konferenz abgesagt worden, berichtet Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Zur Begründung hieß es, dass Bundes-Agrarminister Cem Özdemir noch Zeit für weitere Gespräche in Berlin benötige. Die Konferenz sei nun für Freitag (5. Januar) 8 Uhr angesetzt.

Spediteure wollen Bauern bei Protest gegen Ampel-Regierung unterstützen

Im Januar wollen sich auch Spediteure mit ihren Beschäftigten an Aktionen der Bauern beteiligen. In einem Aufruf forderte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung bereits im Dezember unter anderem Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze.

„Wir beginnen die Aktionswoche am 8. Januar mit Demonstrationen in den Landeshauptstädten“, hieß es. Höhepunkt sei dann eine Woche später die Demonstration in Berlin.

Generalstreik: So ist die rechtliche Lage in Deutschland

Laut einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind politische Streiks, die sich nicht gegen den Tarifpartner wenden, sondern staatliches Handeln erzwingen wollen, in Deutschland juristisch nicht vom Streikrecht gedeckt. Unternehmen könnten daher Schadensersatzansprüche gegen die zum Streik aufrufenden Gewerkschaften geltend machen.

Ein Generalstreik als arbeitsrechtlicher Streik sei demnach nur dann rechtens, wenn die Gewerkschaften eine tarifvertragliche Regelung für alle Arbeitnehmer aller Wirtschaftszweige anstreben und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

Eine Ausnahme bildet dabei Artikel 20 des Grundgesetzes: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese [verfassungsmäßige] Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“

