Ein heftiges Sturmtief hat Sachsen-Anhalt erreicht. Der Deutsche Wetterdienst meldete am Morgen Windgeschwindigkeiten von über 100 Km/h im Saalekreis oder in der Börde. Vor allem im Straßenverkehr kommt es zu starken Behinderungen. Wir berichten aktuell.

Magdeburg/DUR/it/dpa/ms - Der Deutsche Wetterdienst hat für Sachsen-Anhalt mehrere Unwetterwarnungen herausgegeben. Gleich zwei Stürme sollen über das Land fegen. Wir berichten aktuell.

12.24 Uhr: Bahnverkehr durch Sturm weiterhin eingeschränkt

Der Sturm sorgt weiterhin für Einschränkungen im Bahnverkehr. Nachdem die Bahn den Betrieb in mehreren Bundesländern eingestellt hat, fallen dadurch auch für Passagiere in Sachsen-Anhalt zahlreiche Fernzüge aus. Nördlich von Magdeburg fährt derzeit bundesweit kein Fernzug.

Der Regionalverkehr rollt hingegen weitgehend, teilt die Bahn mit. Auf einzigen Strecken gibt es aber auch hier Probleme. So ist die Regionalbahn Burg – Magdeburg – Braunschweig zwischen Helmstedt und Braunschweig unterbrochen, es fahren Ersatzbusse. Auf der Strecke Dessau – Wittenberg – Falkenberg (Elster) fahren Züge zum Teil mit geringerer Geschwindigkeit. Es kommt zu Verspätungen.

11.38 Uhr: Verkehr auf Sachsen-Anhalts Straßen weiter beeinträchtigt

Weiterhin kommt es auf Sachsen-Anhalts Straßen zu zahlreichen Behinderungen. Immer wieder müssen die Feuerwehren ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Mehrere Land- und Bundesstraßen sind gesperrt und auch auf den Autobahnen gibt es Probleme.

11.15 Uhr: Kaum Fahrten bei Harzer Schmalspurbahnen

Wegen des Sturms, der weite Teile Deutschlands betrifft, hat die Harzer Schmalspurbahnen GmbH am Donnerstag die meisten ihrer Fahrten ausgesetzt. Lediglich im Südharz rollten zwischen Nordhausen und Ilfeld (Thüringen) die Züge, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Strecke werde besonders von Schülern und Berufspendlern genutzt, erklärte der Sprecher. Am Freitag wolle man die Strecken sichten und über eine Wiederaufnahme des Betriebes entscheiden. Insbesondere im Harz tobt der Sturm seit Mittwoch.

Der Zugverkehr zwischen Magdeburg-Wolfsburg und Stendal-Wolfsburg ist derzeit eingestellt, teilt Insa auf ihrer Webseite mit. Für die Strecken ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

11.06 Uhr: Zwei umgefallene Lkw auf der A14 - Sperrungen auch in Magdeburg

Auf der A14 Magdeburg Richtung Halle zwischen Magdeburg-Stadtfeld und Wanzleben zwei umgestürzte LKW auf allen Fahrstreifen. Es muss mit Stau gerechnet werden.

A2 Magdeburg Richtung Braunschweig zwischen Rastplatz Lorkberg Nord und Alleringersleben Gefahr durch Solarpanele auf allen Fahrstreifen.

In Magdeburg zwischen Erzbergerstraße und B1, Walther-Rathenau-Straße ist die Straße durch herabfallende Dachziegel voll gesperrt.

10.40 Uhr: Achtung auf den Autobahnen im Land

Auf der A9 Richtung Halle/Leipzig zwischen Köselitz und Coswig

Gefahr durch umgestürzten Baum auf dem rechten Fahrstreifen. Auf der A2 zwischen Bornstedt und Eilsleben fliegt eine Plane über die Fahrbahn.

Auf der A36 zwischen Hoym-Nachterstedt und Aschersleben-West in Richtung A14 Autobahnkreuz Bernburg Gefahr durch Gegenstände auf dem linken Fahrstreifen.

10.22 Uhr: Sturm über Sachsen-Anhalt lässt langsam nach

Langsam lässt das Sturmtief über Sachsen-Anhalt nach. Der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Gefahrenstufe für den Brocken mittlerweile aufgehoben. Dort wurden in der Nacht 152 Km/h gemessen.

Für den Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Halle, den Saaalekreis und den äußersten Süden von Anhalt-Bitterfeld gilt inzwischen nur noch eine Warnung vor schweren Sturmböen bis 18 Uhr. Im Norden von Sachsen-Anhalt gilt weiter eine amtliche Unwetterwarnung.

Am Freitagabend kommt bereits das nächste Sturmtief. Dann muss wieder mit Windböen von mehr als 100 Km/h gerechnet werden.

10.10 Uhr: Bahnschranke in Gommern repariert

Der Schaden an der Bahnschranke in Gommern an der Albert-Schweitzer-Straße wurde behoben.

10.07 Uhr: Verkehrszeichen auf A38

Auf der A38 Halle Richtung Göttingen zwischen Sangerhausen-Süd und Sangerhausen-West Gefahr durch ein Verkehrszeichen auf dem linken Fahrstreifen.

9.52 Uhr: 20 Einsätze bisher für die Magdeburger Feuerwehr

Zu 20 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume musste die Magdeburger Feuerwehr bereits bis 9 Uhr ausrücken. Zu den jeweiligen Schäden, die die Bäume dabei verursacht haben, kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Kameraden seien seit den Nachtstrunden im Dauereinsatz, teilt ein Mitarbeiter der Leitstelle mit.

9.49 Uhr: Verkehrsbehinderungen im Jerichower Land und Halle

Auf der A143 zwischen Holleben und Dreieck Halle-Süd ist Vorsicht geboten. Der Sturm hat ein Verkehrszeichen auf die Fahrbahn geweht. Auf der B1 zwischen Reesen und Hohenseeden

in beiden Richtungen Gefahr durch umgestürzte Bäume. Derzeit ist die Feuerwehr vor Ort.

9.33 Uhr: Zugausfälle und Behinderungen im Regionalverkehr

Aufgrund von Unwetterschäden kommt es aktuell in Sachsen-Anhalt zu Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr, teilte die Deutsche Bahn mit. Es kommt derzeit zu Teilausfällen zwischen Salzwedel und Uelzen. Auf der Strecke Burg (Magdeburg) - Braunschweig kommt es ebenfalls zu Teilausfällen zwischen Helmstedt und Braunschweig. Der Busnotverkehr wurde eingerichtet.

Die Züge auf der Strecke Dessau Hbf - Lutherstadt Wittenberg - Falkenberg (Elster) fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Dadurch kann es zu Verspätungen kommen.

8.57 Uhr: Fähren in Sachsen-Anhalt stellen Verkehr ein

Der Sturm sorgt auch für Behinderungen auf den Wasserstraßen. Wegen Orkanböen haben die Fähren in Sachsen-Anhalt ihren Verkehr bis auf weiteres eingestellt. Dies betrifft folgende Verbindungen auf Elbe und Saale: Barby, Rogätz, Breitenhagen, Groß Rosenburg und Ferchland-Grieben. Autofahrer müssen deshalb weite Umwege in Kauf nehmen.

8.47 Uhr: Otto-von-Guericke-Straße wieder frei

Zwischen der Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr Universitätsplatz ist die Straße wieder frei.

Zwischen Ochtmersleben und Groß Rodensleben gibt es derzeit eine Vollsperrung in beiden Richtungen, da mehrere Bäume umgestürzt sind.

8.46 Uhr: Baum stürzt auf Gartenlaube in Magdeburg

Auch in Magdeburg Nordwest verursachten Sturmböen erste Schäden. Diverse Mülltonnen und Baustellenschilder liegen herum. Zudem wurde im Boquet-Graseweg ein Baum entwurzelt und ist auf eine Gartenlaube gestürzt. Der genaue Sachschaden ist unklar.

Der Sturm hat in Magdeburg-Nordwest einen Baum auf eine Gartenlaube stürzen lassen. Foto: Marco Papritz

8.35 Uhr: Bisher nur geringe Sturmschäden in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind die Sturmschäden aus der Nacht zum Donnerstag gering. Hauptsächlich stürzten Bäume, Mülltonnen oder Baugerüste um, die aber keine Personen- oder große Sachschäden verursachten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr war oft im Einsatz. In Magdeburg wurden in der Nacht zudem mehrere Straßen aufgrund von umgefallenen Bäumen gesperrt.

Auf der A38 Richtung Leipzig kam es am Mittwochabend aufgrund des Sturms zu einem Unfall mit einem Lkw-Anhänger. Als der Lastwagen sich auf der Brücke über das Weitzschkerbachtal bei Farnstädt im Saalekreis befand, wurde er von einer Windböe erfasst und kippte um. Er hatte Rohre geladen, die daraufhin auf die Straße fielen. Die Straße blieb bis Mitternacht gesperrt, da die Rohre aufgesammelt und gerade gebogen werden mussten.

8.30 Uhr: Sturm tobt mit über 150 Km/h über Sachsen-Anhalt

Auf dem Brocken im Landkreis Harz hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Donnerstag eine Windgeschwindigkeit von 152 Stundenkilometern gemessen. An den Messstationen im Landkreis Harz Wernigerode waren es 105 Stundenkilometer, in Harzgerode 104 Stundenkilometer und in Ummendorf im Bördekreis 101 Stundenkilometer. Für Querfurt im Saalekreis gab der DWD einen Wert von 111 Stundenkilometer an.

8.24 Uhr: Behinderungen auf zahlreichen Straßen im Land

Am Morgen hat der Sturm vielerorts in Sachsen-Anhalt für Probleme im Straßenverkehr gesorgt. So waren zahlreiche Straßen im ganzen Bundesland durch umgestürzte Bäume blockiert.

Doch auch an anderen Stellen sorgte der wind für Probleme: In Gommern ist die Bahnschranke an der Albert-Schweitzer-Straße beschädigt und schließt nicht mehr richtig. Und auf der B184 am Abzweig Thurland hat der Sturm die Ampelanlage verdreht.

Grundsätzlich warnt die Polizei: Achten sie auf plötzlich auftauchende Hindernisse auf der Fahrbahn. Fahren Sie besonders vorsichtig und achten Sie auf stürmische Böen. Die sind heute so stark, dass sie auch Autos aus der Spur drücken können. Besonders gefährdet sind Lkw mit leichter oder ganz ohne Ladung!

8.02 Uhr: Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Magdeburg

Im Stadtgebiet von Magdeburg kommt es zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zwischen der Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatzes sind mehrere Bäume umgestürzt.

#Verkehrsinfo



Verkehrsbehinderungen in #Magdeburg durch Sturmschäden



Zwischen Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatzes sind

mehrere Bäume umgestürzt.



Fahrt vorsichtig! — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) February 17, 2022

Auch die B27 zwischen Elend und Abzweig Elbingerode ist vollgesperrt, da mehrere Bäume umgestürzt sind.

6.01 Uhr: Berufsverkehr beginnt mit gesperrten Straßen nahe Flechtingen

Der Sturm sorgte am Donnerstagmorgen in Sachsen-Anhalt mit Beginn des Berufsverkehrs für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach und nach melden Fahrzeugführer blockierte Straßen. So musste die Feuerwehr im Landkreis Börde gegen vier Uhr ausrücken, um einen umgestürzten Baum von der L43 zwischen Behnsdorf und Flechtingen zu räumen. Ein Lkw-Fahrer hatte die Polizei alarmiert und kam mit seinem Sattelzug noch rechtzeitig zum Stehen.

Ein Baum blockierte am frühen Donnerstagmorgen die Landstraße zwischen Behnsdorf und Flechtingen. Foto: Matthias Strauß

Kaum waren die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Flechtingen nach ihrem Einsatz wieder in ihrem Geräthaus angekommen, heulten erneut die Sirenen. Kurz nach 5 Uhr krachte erneut ein Baum auf die vielbefahrene Landstraße 25 in Richtung Altenhausen. Auch hier hatten die Autofahrer großes Glück, dass niemand zu Schaden kam.

Deutsche Bahn stellt Zugverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Webseite mit, dass es aufgrund des Sturmtiefs bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. Am Donnerstagmorgen wurde bereits wegen des Sturms der Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen mitteilt. Auswirkungen gebe es dadurch auch in anderen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt.

Die Tickets im Fernverkehr bleiben entweder nach dem Ende des Sturms sieben Tage gültig oder können samt Sitzplatzreservierung kostenfrei storniert werden.

Sachsen-Anhalts Polizei sowie die Landesregierung riefen die Bürger zu Vorsicht auf. „Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich zu Hause. Das gilt insbesondere für den Harz. Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen und informieren Sie sich über die aktuelle Lage“, so Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Wie schwer wird der Sturm in Sachsen-Anhalt?

Ab Mittwochabend 22 Uhr gilt in ganz Sachsen-Anhalt die zweithöchste Unwetterwarnstufe, auf dem Brocken sogar die höchste Warnstufe. Im Tiefland rechnen die Experten mit Böen von bis zu 120 Km/h, das ist Windstärke 12. Auf dem Brocken sind sogar bis zu 160 Km/h möglich.

Die Unwetterwarnung gilt vorerst bis zum Donnerstagabend.

Wird sich das Wetter ab Donnerstagabend normalisieren?

Nein, die Experten geben danach keine Entwarnung, denn das nächste Sturmtief folgt direkt und könnte sogar noch schlimmer werden. Von Freitagabend bis Samstagmorgen gilt eine weitere Unwetter-Vorwarnung mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Km/h im Flachland und bis zu 170 Km/h auf dem Brocken.

Erste Schließungen und Absagen durch den Sturm

Welche Auswirkungen kann der Sturm haben?

Landesregierung und Feuerwehr raten dringend, zu Hause zu bleiben wenn möglich und vor allem unnötige Wege zu vermeiden. Bei Windgeschwindigkeiten über 100 Km/h können Hausdächer beschädigt werden und Dachziegel nach unten stürzen. Zudem besteht die Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen.

Bitte planen Sie Ihr Leben so, dass es ok ist, wenn morgen früh der Bahnverkehr zumindest in folgenden Bundesländern ganz oder teilweise eingestellt ist:



Sachsen-Anhalt

Berlin

Brandenburg

Thüringen

Sachsen



Nachbarländer können je nachdem immer dabei sein, Sie wissen ja. — Jörg (@Kachelmann) February 16, 2022

Auch auf Straßen und im Nahverkehr muss mit Problemen gerechnet werden. Vor allem Lkw sind durch ihre große Fläche windanfällig, in den Städten könnten vor allem umstürzende Äste eine Gefahr für den Straßenverkehr und für Straßenbahn-Oberleitungen werden.

Feuerwehren in Sachsen-Anhalt bereiten sich auf mehr Einsätze vor

Sachsen-Anhalts Feuerwehren stellen sich angesichts angekündigter Sturmböen am Donnerstag auf eine deutliche Mehrbelastung ein. „Fakt ist, dass wir unsere Einsatzbereitschaft noch mal überprüfen, die Gerätschaften werden noch mal gecheckt“, sagte der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, am Mittwoch.

„Wir sind ja sturmerprobt“, sagte Lohse mit Blick auf eine ganze Reihe von Sturmeinsätzen in den vergangenen Monaten. Die potenziellen Gefahren durch den Sturm hingen von der Windgeschwindigkeit, aber auch von der Richtung, aus der der Wind kommt, ab. Der Harz sei beispielsweise von der westlichen Seite etwas geschützt, erklärte Lohse. „Wir hatten Sturmlagen mit weniger Windgeschwindigkeiten, aber größeren Schäden, und es gab auch höhere Windgeschwindigkeiten mit geringen Schäden.“

Eigenheimbesitzer sollten am Nachmittag einen Kontrollgang durch den Garten machen, riet Lohse. „Alles was an Grills, Gartenmöbeln oder an anderen Sachen abgestellt wurde, sollte man besser befestigen oder reinbringen.“ Gewerbetreibende sollten Werbetafeln entsprechend sichern oder abnehmen. „Wenn man es vorher in Ruhe abnehmen kann, hilft das in jedem Fall.“

Experten warnen: Wälder nicht betreten

Experten warnen dringend davor, während des Sturmes und auch danach die Wälder zu betreten. Das Risiko herabfallender Äste und umstürzender Bäume ist deutlich größer als gewöhnlich.

Erhöhte Hochwassergefahr an Bode und Ilse

Aufgrund der teils schon frühlingshaften Temperaturen hat im Bergland Tauweter eingesetzt. Es gilt daher eine Hochwasserwarnung in der Nähe der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse.