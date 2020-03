Nachdem ein Laster auf der Autobahn 2 verunfallt war, ist die Vollsperrung inzwischen wieder aufgehoben.

Lostau (muß) l Nach stundenlanger Vollsperrung konnte die A2 in der Nacht zum Mittwoch wieder freigegeben werden. Am Dienstagnachmittag war in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Lostau und Magdeburg ein Lkw verunglückt. Der Laster lag quer über der Fahrbahn.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Sowohl auf der Autobahn als auch auf den Umleitungsstrecken bildeten sich lange Staus.