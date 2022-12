"Dieses Haus ist verflucht" haben Unbekannte an die Wand der Direktionsvilla gepinselt.

Hohenmölsen/MZ - Apfelbäume säumen den Weg in die Vergangenheit, über weiten Feldern sammeln sich die letzten Kraniche vor ihrem Flug in den Süden. Hinter Spora, einem kleinen Dorf in der Elsteraue kurz vor der Grenze zu Thüringen, scheint die Welt zu Ende.