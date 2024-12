Wer einen älteren Lottoschein findet, sollte diesen noch schnell in einer Filiale überprüfen lassen. Denn Ende des Jahres verfallen auch in Sachsen-Anhalt tausende Gewinne.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Noch mal im Handschuhfach des Autos nachzusehen oder in den Taschen der alten Jacke zu wühlen, kann sich in diesen Tagen lohnen: Wer einen Lottoschein aus dem Jahr 2021 entdeckt, kann diesen noch bis Ende des Jahres bei einer Lotto-Filiale einreichen und einen eventuellen Gewinn erhalten.

Zu Silvester, genau um Mitternacht, ist die Anspruchsfrist für Tippscheine aus dem Jahr 2021 zu Ende – und das Geld futsch. Deshalb rät Lotto-Toto Sachsen-Anhalt: Wer eine bisher nicht kontrollierte Spielquittung für die Lottovarianten 6 aus 49, Eurojackpot, Bingo oder Glücksspirale aus dem Jahr 2021 zu Hause hat, sollte diese bis zum 31. Dezember 2024 bei einer Lotto-Annahmestelle überprüfen lassen.

Lotto-Gewinne im Gesamtwert von 500.000 Euro warten noch auf Abholung

In Sachsen-Anhalt haben Lotto-Spieler noch tausende kleinere Gewinne aus 2021 nicht abgeholt. "Aktuell warten aus dem Jahr 2021 noch rund 500.000 Euro an ,Kleingewinnen' darauf, bis zum Jahresende 2024 abgeholt beziehungsweise angefordert zu werden", sagt eine Sprecherin der Lotto-Gesellschaft.

Laut ihren Angaben handelt es sich dabei vor allem um kleinere Gewinne, wie Spieler sie beispielsweise erhalten, wenn sie zwei Gewinnzahlen und eine Superzahl beim Lottoklassiker 6 aus 49 oder eine Zahl bei den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 richtig getippt haben.

Auf das große Glück braucht bei einem Schein aus dem Jahr 2021 jedoch niemand mehr zu hoffen: Denn sogenannte Hochgewinne über 50.000 Euro oder große Gewinne aus Sonderauslosungen sind nicht mehr offen, wie die Sprecherin sagt.

Lotto-Gewinne: Anspruch auf Auszahlung verfällt nach drei Jahren

Dies gilt ebenso für das Jahr 2022. Für das vergangene Jahr sieht es allerdings anders aus: Hier werden momentan noch zwei Gewinner, die bei Sonderauslosungen 10.000 Euro gewonnen hatten, gesucht. Sie gaben ihre Tipps im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beziehungsweise Mansfeld-Südharz ab.

In der Regel haben Lotto-Gewinner rund drei Jahre Zeit, um ihren Anspruch auf das Geld geltend zu machen. Tippscheine, die in diesem Jahr gewonnen haben, verfallen zum Beispiel am 31. Dezember 2027.