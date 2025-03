Die Konkurrenz zum großen Weihnachtsmarkt: „De Wiehnachtmärt“ in der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg.

Magdeburg. - Im Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre des Magdeburger Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug ist inzwischen ein neuer E-Mail-Verkehr aufgetaucht. In diesem geht es um die Konkurrenzsituation zwischen dem Städtischen Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in der Innenstadt und dem Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt am Fürstenwall am Dom. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet.