Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Halle - In einigen Tagen hätte Inga Gehricke ihren 14. Geburtstag im Kreise ihrer Familie feiern können. Doch am 2. Mai 2015 verschwand die damals Fünfjährige auf bis heute ungeklärte Weise in nur wenigen Minuten spurlos auf dem Wilhelmshof bei Stendal. Inzwischen hat sich auch der Landtag mit eventuellen Versäumnissen bei den Ermittlungen beschäftigt. Auch während der nächsten Sitzung des Innenausschusses ist der Fall am 24. August wieder auf der Tagesordnung.