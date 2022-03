Berga - Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstag im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Mann schwer verletzt worden. Der 37-jährige sei bei Gerüstarbeiten an einem Wohnhaus aus der dritten Etage in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen auf.