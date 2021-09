Mann stirbt bei Unfall im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch im Landkreis Wittenberg ein Autofahrer ums Leben gekommen. Derzeit sei die Identität des Toten noch ungeklärt, teilte die Polizei mit. Der Mann kam aus bislang unbekannter Ursache auf der Kreisstraße 2021 zwischen den Ortschaften Jahmo und Weddin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Beim Aufprall ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Unfallopfers dauerten an.