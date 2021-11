Rasanter Anstieg innerhalb 24 Stunden: Corona-Inzidenz erstmals über 300

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt hat die Corona-Inzidenz erstmals seit Beginn der Pandemie einen Wert von über 300 erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntag auf 301,4.

Damit steigt der Wert am dritten Tag in Folge auf einen neuen Höchstwert. Am Samstag lag er noch bei 297,7 (Freitag: 269,3).

Auch bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 289,0 ein neues Allzeithoch. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen hat deutschlandweit die Fünf-Millionen-Marke überschritten.

Altmarkkreis Salzwedel mit höchsten Inzidenz-Werten

Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge 642 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit wurden landesweit seit Beginn der Pandemie 123.560 Corona-Infektionen nachgewiesen. Zwei weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Der Landkreis mit dem höchsten Infektionsgeschehen ist in Sachsen-Anhalt weiterhin der Altmarkkreis-Salzwedel. Dort stieg die Inzidenz am Sonntag auf 546,6 nach 535,8 am Vortag. Einen Wert von unter 250 wiesen lediglich die Landkreise Börde (229,8), Anhalt-Bitterfeld (216,3) und Harz (206,2) aus.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in Sachsen-Anhalt mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus auf den Intensivstationen liegen, erhöhte sich am Sonntagmorgen auf 69. Beatmet werden mussten 31 Patienten. Von insgesamt 718 Intensivbetten landesweit waren nach Daten des Divi-Registers 85 Intensivbetten frei, 36 davon sind spezifisch für Patienten mit einer Covid-19-Infektion vorgesehen. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.