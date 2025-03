Halle (Saale). - Der Notruf, den Kevin Raab und sein Kollege Felix Kochmann von der Berufsfeuerwehr in Halle erhalten, führt sie in der neuen RTLzwei-Folge der Doku-Serie "Mensch Retter" zu einem polizeilichen Einsatzort.

Eine mutmaßliche Diebin klagt über Kreislaufbeschwerden und sackt im Polizeiauto immer wieder zusammen. Von den Polizisten erfahren die Sanitäter, dass die Frau schwerst drogenabhängig ist und möglicherweise über Entzugserscheinungen klagt. Ihr tue der ganze Körper weh, so die 21-Jährige.

21-Jährige aus Halle bereits mehrfach reanimiert

Obwohl sie in der Vergangenheit immer wieder harte Drogen konsumiert habe, sei die Frau heute clean und trinke grundsätzlich keinen Alkohol, sagt sie selbst.

Sie erzählt, dass sich bei ihr die Entzugserscheinungen so äußern, dass die müde werde, abklappe und dann fast wiederbelebt werden müsse. Erst am Tag zuvor sei sie reanimiert worden.

"Ich wurde in den letzten vier Monaten bestimmt sieben-, acht-, oder neunmal wiederbelebt", gibt sie an. Die Sanitäter verlegen sie in den Krankenwagen und überprüfen ihre Vitalfunktionen. Auch ein Zugang soll gelegt werden.

Drogenkonsum erschwert die Arbeit der Sanitäter

"Es ist davon auszugehen, dass wir durch deinen Drogenkonsum Schwierigkeiten haben, die Vene richtig zu treffen", sagt Raab zur der 21-Jährigen.

"Das kann auch schmerzhaft werden", so der Sanitäter. Dies sei ihr aber egal, schreibt Tag 24.

Anschließend wird sie in die Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses Martha-Maria in Halle gefahren. Die Polizei ist mit vor Ort, da sie als Tatverdächtige gilt.