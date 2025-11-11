Lippen, Filler, Facelift? Diese Zeiten sind vorbei. Facharzt Mathias Reutemann erklärt, welche Behandlungen jetzt angesagt sind, warum Abnehmspritzen alles verändern – und wann er Patientinnen sogar abweist.

„Menschen wollen so aussehen, wie sie sich fühlen“ - Chirurg verrät, welche Beauty-Eingriffe 2025 im Trend liegen

Immer mehr Menschen legen sich unters Messer. Diese Schönheitsoperationen liegen in Sachsen-Anhalt im Trend.

Magdeburg. - Im Gesicht eine Falte zu tief, auf den Hüften ein paar Gramm zu viel und auch die Lippen sind zu schmal: Dank plastischer Chirurgie alles nur eine Frage des Geldes. Über Trends, Kosten und Gefahren spricht Doktor Mathias Reutemann, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, mit Volksstimme-Reporterin Alina Bach.