Beauty-Trends in Sachsen-Anhalt 2025 „Menschen wollen so aussehen, wie sie sich fühlen“ - Chirurg verrät, welche Beauty-Eingriffe 2025 im Trend liegen
Lippen, Filler, Facelift? Diese Zeiten sind vorbei. Facharzt Mathias Reutemann erklärt, welche Behandlungen jetzt angesagt sind, warum Abnehmspritzen alles verändern – und wann er Patientinnen sogar abweist.
Aktualisiert: 12.11.2025, 14:50
Magdeburg. - Im Gesicht eine Falte zu tief, auf den Hüften ein paar Gramm zu viel und auch die Lippen sind zu schmal: Dank plastischer Chirurgie alles nur eine Frage des Geldes. Über Trends, Kosten und Gefahren spricht Doktor Mathias Reutemann, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, mit Volksstimme-Reporterin Alina Bach.