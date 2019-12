Metalldiebe sollen in Sachsen-Anhalt einen Bahn-Unfall verursacht haben. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

Metalldiebe sollen einen Bahnunfall in Sachsen-Anhalt verursacht haben. Dabei wurde ein Zug beschädigt.

Zscherben (dpa) l Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, kollidierte eine Regionalbahn am Donnerstag auf der Strecke zwischen Sangerhausen und Halle mit einem Betonmast, der im Gleis lag.

Die zehn Reisenden und drei Mitarbeiter des betroffenen Bahnunternehmens blieben unverletzt. Die Bahnstrecke wurde stundenlang gesperrt.



Der Bundespolizei zufolge hatten unbekannte Täter an mehreren Fahrleitungsmasten Metallseile durchgetrennt und gestohlen. Einer der Masten wurde so instabil, dass er auf die Gleise stürzte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.