Schönebeck (Salzlandkreis) kann sich auf eine Millionen-Investition freuen. Ein großes irisches Unternehmen will hier eine Produktionsanlage bauen.

Diese millionenschwere Großinvestition ist in Schönebeck geplant

Gute Nachricht für Sachsen-Anhalt: Das Unternehmen Mercury (Irland) will in Schönebeck eine Entwicklungs- und Produktionsanlage errichten. Was ist genau geplant?

Wie die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt am Freitag mitteilte, sollen in einer ersten Phase 25 Millionen Euro investiert werden. Später könnte die Investition auf 45 Millionen Euro steigen. An dem hochmodernen Standort sollen bis zu 200 Fachleute arbeiten.

Mercury ist nach IMG-Angaben führender Anbieter von Bau– und TGA-Lösungen in Europa. Nach eigenen Angaben plant und errichtet der Konzern komplexe Ingenieur- und Bauprojekte für weltweit führende Unternehmen. Mercury ist dabei in Schlüsselsektoren wie Rechenzentren sowie der Halbleiter- und Pharmaindustrie tätig.

Mercury ist seit mehr als 50 Jahren an mehreren Standorten in Irland aktiv und verfügt über eine breite Lieferkette von über 70 modularen Baupartnern.

Die Anlage in Schönebeck soll 15.000 Quadratmeter Produktions- und Betriebsfläche umfassen. Der Baubeginn ist für Mitte dieses Jahres geplant. Die Inbetriebnahme soll im Juni 2025 erfolgen.

Laut IMG wurde das Vorhaben von Beginn an von der Landesregierung mit großem Interesse begleitet. Bereits im August 2023 sei Wirtschtsftsmisnier Sven Schulze das Projekt vom Geschäftsführer der Magdeburger Mercury Engineering & Building Services GmbH, Stefan Zöller, persönlich vorgestellt worden.

Seitdem stehe Mercury mit der IMG ein wertvoller Partner in Fragen der Ansiedlung, des Behörden- und Genehmigungsmanagements und der Fördermöglichkeiten zur Seite. Ebenso gebe es Unterstützung durch den Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck, Bert Knoblauch, und sein Team.

Mercury-CEO Eoin Vaughan sagte: „Mercurys Fokus auf nachhaltiges Wachstum sowie hohe Qualität und Liefersicherheit gegenüber unseren Kunden hat für uns höchste Priorität. Unsere Kapitalinvestition in Deutschland, mit der wir einen neuen Sitz für unser Engineering und den Anlagenbau für das europäische Festland errichten werden, zeigt unser Engagement für die nächste Phase unserer Ambitionen als paneuropäischer Marktführer in den Bereichen Rechenzentren, Halbleiter- und Pharmaindustrie.“