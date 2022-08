Misshandlungs-Vorwürfe in Kita in Biederitz: Polizei schaltet jetzt Staatsanwaltschaft ein

Auch der Landrat des Jerichower Landes äußert sich erstmals öffentlich zur Entlassung von drei Erzieherinnen der Einrichtung in Biederitz.

In einer Kita in Biederitz wurden drei Erzieherinnen entlassen.

Biederitz - In die Ermittlungen zu mutmaßlichen Misshandlungs-Vorkommnissen in einer Kita in Biederitz (Jerichower Land) ist jetzt die Staatsanwaltschaft Stendal einbezogen worden.