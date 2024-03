Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Nach der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt Autodiebe wieder verstärkt aktiv. Die Zahlen steigen das zweite Jahr in Folge. Das hat auch Hans-Dietrich Benscheidt aus Samswegen im Landkreis Börde vor einigen Tagen leidvoll erfahren. Als der 70-Jährige an jenem Freitagmorgen die Haustür öffnet und sein Gepäck sowie den Hund in den Wagen bringen will, ist sein hochwertiger Mercedes weg. Er muss sich von seinem Plan, seinen Studienfreund in Salzburg zu dessen 65. Geburtstag zu besuchen, gänzlich verabschieden. Stattdessen ruft der Fotograf die Polizei. Er sagt: „Die beiden Beamten haben sich vielsagend angesehen, als sie alles aufgenommen haben.“