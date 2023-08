Luxus-Lkw-Parkplatz Mit Video: Flaute an der Trucker-Lounge Vockerode an der A9

An deutschen Autobahnen ist das Parkplatzangebot für Lkw-Fahrer teils prekär. Lärm, Dreck, Enge: Auch die Lage auf Lkw-Parkplätzen in Sachsen-Anhalt ist nicht gut. Auf der A9 bei Vockerode bietet nun ein Luxus-Stellplatz seine Dienste an. Doch nur wenige Brummifahrer nehmen sie bisher an.