Der Wald-Weihnachtsmarkt in Möllensdorf findet dieses Jahr an allen vier Adventswochenenden statt. Mitten im Wald warten nicht nur über 50 Stände auf die Besucher, sondern auch der Weihnachtsmann, ein Karussell, Ponys, ein Streichelzoo und vieles mehr.

Möllensdorf. - Der Wald-Weihnachtsmarkt im Coswiger Ortsteil Möllensdorf findet dieses Jahr an allen vier Adventswochenenden statt. Er gehört seit Jahren zu den schönsten und idyllischsten Adventsmärkten in ganz Sachsen-Anhalt. Auf die kleinen und großen Gäste warten neben zahlreichen weihnachtlichen Ständen viele weitere Überraschungen.

Wann findet der Wald-Weihnachtsmarkt in Möllensdorf statt?

3 0. November und 1. Dezember : 12 bis 19 Uhr

: 12 bis 19 Uhr 7. und 8. Dezember: 12 bis 19 Uhr

12 bis 19 Uhr 14. und 15. Dezember: 12 bis 19 Uhr

12 bis 19 Uhr 21. und 22. Dezember: 12 bis 19 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Möllensdorf statt?

Der Möllensdorfer Wald-Weihnachtsmarkt findet im Coswiger Ortsteil Möllensdorf statt. Die Adresse lautet: Zum Sägewerk 6, 06869 Coswig, OT Möllensdorf.

Wie kommt man mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in Möllensdorf?

Wer mit dem Auto anfährt, nimmt die A9-Abfahrt Coswig/Anhalt und fährt in Coswig zunächst auf die B107 und dann rechts auf die L123 in Richtung Straach. Der nächste Ort ist Möllensdorf, hier muss man an der ersten Straße rechts auf Zum Sägewerk abbiegen.

Weihnachtsmarkt in Möllensdorf: Wo kann geparkt werden?

Parkplätze sind um den Weihnachtsmarkt in Möllensdorf eingerichtet. An der Straße Zum Sägewerk gibt es zudem Behindertenparkplätze.

Wald-Weihnachtsmarkt in Möllensdorf: Programm und Highlights

Mitten im Wald laden auf dem Möllensdorfer Weihnachtsmarkt zahlreiche Stände mit kulinarischen und anderen festlichen Angeboten zum Flanieren ein. Am 30. November geht es los, um 15 Uhr findet die Eröffnung mit musikalischer Andacht statt.

Das wechselnde Programm kann auf www.wald-weihnachtsmarkt.de eingesehen werden.

Es gibt neben einem „echten“ Weihnachtsmann auch einen Streichelzoo, ein Märchenwald und eine Eisenbahn. Man kann Weihnachtsdeko basteln, Kerzen ziehen und sogar Ponyreiten.

Darüber hinaus gibt es jeden Tag von 15 bis 17 Uhr ein täglich wechselndes kulturelles Bühnenprogramm. Neben den "Brass for Five" treten unter anderem auch die "Niemberger Mundis" sowie die Musikschule Fröhlich auf.