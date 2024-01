Selbst erfahrenen Ermittlern auf „Mördertour“ in Magdeburg lief es beim Stopp im Dreifachmordhauses am Südring kalt über den Rücken

Schauplätze von Verbrechen in Magdeburg

Die "Mördertour" des Bundes der Kriminalbeamten und der Volksstimme machte auch an der Lagerhalle auf der Magdeburger Steinkopfinsel halt. Dort war 1998 der Manger der "Kasteruther Spatzen" Karl-Heinz Groß schwer verletzt aufgefunden worden.

Magdeburg - Es war nicht zu spüren: Polizeibeamte, die sich auf Einladung des Bundes Deutscher Kriminalbeamter auf die „Mördertour“ in Magdeburg begeben hatten, bekamen im Dreifachmordhauses am Südring eine Gänsehaut. Nicht nur, weil sich in dem Gebäude im Magdeburger Stadtteil Sudenburg heute ein Bestattungsunternehmen befindet und dort zwischen ausgestellten Särgen und Urnen die Tat des Mehrfachmörders Peter A. detailliert geschildert wurde. Noch mehr, weil das Geschehen von 1973 von großer Brutalität des damals 20-Jährigen zeugt und eine unerwartete Wendung genommen hatte.