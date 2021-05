Musikwissenschaftlerin erhält Händel-Forschungspreis

Halle - Die hallische Musikwissenschaftlerin Teresa Ramer-Wünsche ist mit dem Internationalen Händel-Forschungspreis 2017 ausgezeichnet worden. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wurde nach Angaben einer Sprecherin am Montag während der Händel-Festspiele in Halle verliehen. Ramer-Wünsche erhielt ihn für ihre Dissertation „Georg Friedrich Händels Parnasso in festa. Historisch-kritische Edition und Einzelstudien zur Werkgenese“. Sie habe die editorischen Probleme dieses schwierigen Werkes mit wissenschaftlicher Genauigkeit und musikalischer Kompetenz sehr gut gelöst, hieß es in einer Mitteilung der Händel-Gesellschaft. Die Musikwissenschaftlerin habe die unübersichtliche Quellenlage so anschaulich und verständlich geordnet und dargestellt, dass dem Leser der Zugang leicht falle.