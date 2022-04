Großwangen/MZ - Von außen kann man nur mutmaßen, was in einem Menschen vorgeht. Schaut man Jessica Leidolph an, wie sie vor dem Leoparden-Gehege in Großwangen (Burgenlandkreis) steht, dann sieht man eine Frau, die mit sich kämpft. Der Blick der 36-Jährigen ist auf die Raubkatze Troja gerichtet, die ruhig hinter dem Gitterzaun liegt. Ihren Rücken drückt Leidolph gegen die Wand hinter sich, als wolle sie möglichst viel Abstand zum Leoparden haben. „Alles in Ordnung, mir geht es gut“, sagt das Model aus Eisenberg (Thüringen). „Die Geschehnisse sind aber noch recht frisch.“