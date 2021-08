Nach Brand in Freyburg: mehrere Zehntausend Euro Schaden

Freyburg/Unstrut - Beim Brand einer Gaststätte in Freyburg (Unstrut) im Burgenlandkreis ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. In der Nacht zum Montag habe ein Holzanbau der Gaststätte gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zum genauen Sachschaden lagen am Montagmorgen noch keine Schätzungen vor, man gehe aber von einem fünfstelligen Betrag aus.