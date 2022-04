Nach brutaler Attacke: Diskussion über Videoüberwachung gegen kriminelle Jugendbanden in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Attacke kam unvermittelt - wie so oft in den vergangenen Wochen. Am späten Dienstagnachmittag spielte ein 13-Jähriger mit Freunden auf einem Bolzplatz an der Unstrutstraße in Neustadt. Aus einer Jugendbande heraus, die sich den Kindern näherte, wurde der Schüler angegriffen. Einer der Räuber stahl dem Jungen seine Gürteltasche. Als der 13-Jährige der Gruppe nachlief und sein Eigentum zurückwollte, soll er von einem 17-Jährigen so schwer attackiert worden sein, dass er ins Krankenhaus kam und dort operiert werden musste. Einsatzkräfte der Polizei konnten die elfköpfige Bande stellen. Die Sonderermittlungsgruppe, die sich mit kriminellen Jugendgruppen in Halle befasst, hat die Ermittlungen übernommen.