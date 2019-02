Vier LKW fahren über die Elbbrücke der Autobahn 2 bei Lostau. Die Brücke muss saniert werden, weil bei einer Routinekontrolle vor rund drei Jahren winzige Risse in Schweißnähten gefunden wurden. Für einen Belastungstest ist die Brücke von 8 bis etwa 14 Uhr in Richtung Hannover gesperrt. Foto: Peter Gercke/dpa

Für mehrere Stunden war die A2 bei Magdeburg am Sonntag gesperrt. Größere Staus auf den Umleitungsstrecken blieben aus.

Magdeburg (dpa) l Federplatten statt starrer Schweißnähte: Eine Brücke der Autobahn 2 über die Elbe bei Magdeburg ist einem Belastungstest unterzogen worden. Grund dafür war eine neue Sanierungstechnik, deren Tauglichkeit die Ingenieure überprüfen wollten. Für die Aktion wurde die Autobahn am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Magdeburg-Rothensee in Richtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt.

Autofahrer mussten zum Ende der Winterferien in drei Bundesländern Umleitungen in Kauf nehmen. Größere Staus habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher, nachdem die Autobahn am Nachmittag wieder freigegeben worden war. Die Ingenieure hatten mehrfach Lastwagen über die Brücke fahren lassen, um die Belastung zu messen.

Warum ist die Sanierung nötig? Vor rund drei Jahren wurden bei einer Routinekontrolle kleine Risse an Schweißnähten gefunden, wie der Chef der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, berichtete. Es gehe um die Verbindung zwischen der Fahrbahn und der darunterliegenden Stahlkonstruktion. Warum die Risse an der 1995 gebauten Brücke erst nach so vielen Jahren auftraten, kann Langkammer nicht sagen. Fest steht: Bei der Übertragung der Lasten von der Betondecke auf die Stahlkonstruktion gibt es ein Problem.

Die Technik, die sich die Ingenieure zur Sanierung ausgedacht haben, wird Langkammer zufolge zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt angewendet. Auch deutschlandweit kenne er keine vergleichbaren Fälle. Um die Verbindung zwischen Fahrbahn und Stahlunterbau zu entlasten, wurden an mehreren Stellen Federplatten eingesetzt. "Wir lösen die starre Verbindung und bauen eine gelenkigere ein", sagte Langkammer. Der Begriff "gelenkig" sei aber relativ zu verstehen. "Das spielt sich alles im Millimeterbereich ab."

Die neue Technik sei kompliziert, weil in ein bestehendes statisches System eingegriffen werde. Man könne zwar versuchen, die Belastungen vorab zu berechnen, aber ohne eine Überprüfung in der Praxis geht es Langkammer zufolge nicht. Deshalb sei die Sperrung unumgänglich. Immer und immer wieder rollten die Lastwagen am Sonntag über die Brücke – mal langsam, mal schnell, mal auf der linken, mal auf der rechten Spur, mal einzeln, mal in der Kolonne. Sensoren zeichneten dabei die Dehnung des Materials auf. Bis die Ergebnisse ausgewertet sind, wird es Langkammer zufolge einige Zeit dauern. Der Experte gab sich aber zuversichtlich: "Ich bin sicher, dass wir den Praxistest bestehen."

Passt alles, soll die gesamte Brücke nach und nach saniert werden. Bislang ist nur ein kleiner Abschnitt probeweise mit den Federplatten bestückt worden. Für die komplette Umsetzung kalkuliert das Verkehrsministerium mit Kosten von mindestens zehn Millionen Euro und einer Dauer von mehr als einem Jahr. Komplette Sperrungen sollen Langkammer zufolge aber nicht nötig sein. Die Arbeiten könnten großteils im laufenden Betrieb erfolgen. Eventuell müssten einzelne Spuren vorübergehend gesperrt werden. Über die A2 rollen an der Stelle in beiden Richtungen täglich im Durchschnitt 65.000 bis 70.000 Fahrzeuge – rund ein Viertel davon sind Lastwagen, wie Langkammer sagte.