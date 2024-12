Tausende Syrer feierten in Deutschland – hier in Mainz – den Sturz des Assad-Regimes. Wie es weitergeht, weiß aber niemand.

Plötzlich herrschte Stille. Aras Badr und seine Frau saßen am Sonntagmorgen in ihrem Wohnzimmer in Burg und starrten auf ihre Handys und die Schlagzeilen. Dann begannen die Tränen zu laufen. Erst ganz langsam, dann immer schneller. Vor Freude in diesem Falle. Denn dass sie diesen Tag noch erleben würden, an dem Diktator Baschar al-Assad aus ihrer syrischen Heimat vertrieben wird, hätten sie kaum zu träumen gewagt.